Erhält Strache Mandat? FPÖ-Gemeinderat Baron gibt Pressekonferenz

Wien — Der Wiener FPÖ-Gemeinderat Karl Baron wird heute in einer Pressekonferenz über seine Zukunft berichten. Dabei wird sich auch entscheiden, ob Ex-FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache wieder in die Politik einzieht. Strache hatte zwar seinen vollständigen Rückzug angekündigt, das allerdings später wieder aufgeweicht und sogar seine Rückkehr an die Wiener Parteispitze angeboten. Die FPÖ-Spitze lehnte empört ab und stellte den raschen Parteiausschluss Straches in den Raum. Einige Unterstützer in der Wiener Partei sehen das offenbar anders und nun wird spekuliert, ob Strache durch den Rückzug eines Mandatars in dem Gemeinderat rücken könnte.

Im Vorfeld wurde bekannt, dass Baron und zwei weitere Mandatare aus dem Wiener FPÖ-Klub ausgetreten sind.

Die Pressekonferenz ab 10.30 Uhr im Livestream:

