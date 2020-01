Österreichs neue Staatssekretäre und die Integrationsministerin im Porträt

Susanne Raab: Von Sektionschefin zur Integrationsministerin

Die neue Integrationsministerin ist keine Unbekannte in der Szene. Schon seit längerem widmete sich Susanne Raab als Sektionschefin diesem Thema. Nun kann sie selbst die Richtung weisen, in einer Koalition mit den Grünen keine uninteressante Aufgabe.

Öffentlich ist Raab bisher kaum bekannt. Doch die 35-Jährige beschäftigt sich mit Integrationsfragen schon seit den Tagen, als Sebastian Kurz im Innenressort als Staatssekretär diente. Später machte sie im Außenamt Karriere und war bei ihrem Antritt 2017 Österreichs jüngste Sektionschefin. Zuletzt gehörte sie dem Verhandlungsteam der ÖVP bei den Koalitionsgesprächen an.

Über ihren Tisch gingen Vorhaben wie das Islamgesetz und das Burka-Verbot. Ihren Zugang zum Integrationsthema, das sie als Sisyphus-Arbeit schildert, beschrieb sie in einem Interview wie folgt: „Es ist eine große Herausforderung, sowohl die Mehrheitsgesellschaft abzuholen, als auch die Zuwanderer zu fördern.“

Raab ist im oberösterreichischen Reiterdorf Ampflwang aufgewachsen, lebt nun aber verheiratet in Niederösterreich. Studiert hat die Juristin wiederum in Innsbruck, Jus und Psychologie. Dort wurde sie auch für kürzere Zeit Uni-Assistentin für Zivilrecht, bevor sie die Ministeriumslaufbahn einschlug. Zuletzt unterrichtete sie nebenbei an der Donau-Uni Krems.

Soziales Engagement ist Raab nicht fremd. Anfang 20 reiste sie für ein Projekt nach Brasilien, ein Frauenhaus, das sich darum bemüht, Mädchen aus der Straßen-Prostitution zu holen. Bis heute unterstützt sie die Initiative.

Ihr neuer Job dürfte keine allzu leichte Aufgabe werden. Die ÖVP gibt ihr quasi als Devise Integration durch Leistung (und Anpassung) mit. Die Grünen haben hier bekanntlich einen etwas anderen Zugang. Ein Mittelweg wird sich aber wohl finden lassen.

Ulrike Lunacek: Überraschungscomeback einer Erfahrenen

Vor zwei Jahren führte sie die Grünen aus dem Nationalrat, jetzt zieht sie mit ihnen in ein Staatssekretariat mit Kunst- und Kulturschwerpunkt. Ulrike Lunacek ist die Überraschung unter den Kabinettsmitgliedern ihrer Partei. Parteichef Werner Kogler holt sich mit ihr aber eine der erfahrensten Protagonistinnen seiner Bewegung an die Seite.

Politisch hat Lunacek schon einiges durchgemacht. Zunächst im Nationalrat, dann nach hartem internen Fight mit Johannes Voggenhuber im EU-Parlament, wo sie es bis zur Vizepräsidentin brachte und schließlich das Opfer, sich bei der vorletzten Nationalratswahl unter widrigsten Bedingungen als Spitzenkandidatin zur Verfügung zu stellen – ein Manöver, das mit einem veritablen Bauchfleck für sie persönlich, vor allem aber für die Partei endete.

Ihrem internen Image hatte die schmerzhafte Niederlage von 2017 nicht geschadet. In letzter Zeit sah man Lunacek wieder öfter bei den Grünen. Als Kogler sie heuer am Jubel-Wahlabend auf die Festbühne holte, war der Applaus warm, auch wenn es der gebürtigen Kremserin selbst etwas unangenehm zu sein schien, wieder im Blitzlicht zu stehen.

Lunacek gilt als Pragmatikerin innerhalb der Grünen. Positionen der Volkspartei werden ihr nicht fremd sein, sie wuchs in Niederösterreich und Wien durchaus bürgerlich auf. Die junge Lunacek zog es von dort in die Welt. Nach einem Austauschjahr in den USA studierte sie in Innsbruck Dolmetsch für Englisch und Spanisch. Sie war etwa beim Aufbau des Innsbrucker Frauenhauses involviert, Redakteurin des Magazins „Südwind“ und Obfrau des Vereines „Frauensolidarität“.

Ihre parteipolitische Karriere begann Lunacek 1995, als sie erstmals für den Nationalrat kandidierte, jedoch etwas überraschend angesichts des enttäuschenden Abschneidens der Grünen scheiterte. Entschädigt wurde Lunacek ein Jahr später, als sie zur Bundesgeschäftsführerin avancierte. 1999 gelang schließlich der Sprung in den Nationalrat, dem sie bis zum Wechsel ins Europaparlament im Jahr 2009 angehörte.

Das Staatssekretariat ist möglicherweise Schlusspunkt ihrer politischen Karriere. Die Position ist nicht sonderlich glamourös, aber man kann durchaus etwas daraus machen, alleine dadurch dass sie an der Seite Koglers im Zentrum der Grünen Gestaltungsmöglichkeiten steht.

Magnus Brunner: Aus der zweiten Reihe ins Rampenlicht

Der Vorarlberger ÖVP-Politiker Magnus Brunner ist zwar seit 2009 Mitglied des Bundesrats, der großen Öffentlichkeit aber unbekannt. Nachdem er in jungen Jahren als Büroleiter des damaligen Landeshauptmanns Herbert Sausgruber (ÖVP) eine gute Figur gemacht hatte, war Brunner oft im Gespräch, wenn es in Vorarlberg um die Besetzung von politischen Spitzenämtern ging. Zugegriffen hat er jedoch nie.

Der 47-jährige Brunner mischt seit mehr als 20 Jahren in der Politik oder ihrem direkten Umfeld mit. In der Vorarlberger Politik-Szene wurde er einst gar der Landeshauptmann-Sessel zugetraut, diesbezügliche Ambitionen hegte er aber offenbar nicht. Auch wenn seine Partei einen neuen Landesrat benötigte, fiel sein Name öfter. Dass er dennoch nie in die Landesregierung aufstieg, hatte wohl viel mehr mit ihm und seiner Lebensplanung als mit den Plänen der Partei zu tun. Als Brunner 2009 erstmals in den Bundesrat entsandt wurde, schien ein guter Platz für ihn gefunden zu sein.

Davor hatte er nach seinem Jus-Studium mit Doktoratabschluss erste berufliche Erfahrungen bei der Industriellenvereinigung gemacht, ehe er ab 1999 Büroleiter von Sausgruber wurde. Nach diesem Engagement und seiner Tätigkeit als „Politischer Direktor“ beim Österreichischen Wirtschaftsbund (2002-2005) wechselte er in den Energiebereich, nämlich zum Vorarlberger Energieversorger Illwerke/VKW. Seit 2007 fungiert er als Vorstand der OeMAG Abwicklungsstelle für Ökostrom AG. Gerade bei seinen bisher letzten beiden beruflichen Stationen hat sich Brunner das Rüstzeug geholt, das ihn nun für die Position des Staatssekretärs im Ministerium für Umwelt, Energie und Infrastruktur befähigen soll.

Brunners Wechsel ins Ministerium kam nicht zuletzt auf Initiative von Wallner zustande. Der Landeshauptmann erwartet sich mit Brunner „eine starke Stimme Vorarlbergs in der Bundesregierung“, wie er im Interview mit ORF Radio Vorarlberg sagte. Es ist bereits Jahre her, dass Vorarlberg eine Ministerin bzw. einen Minister stellte – lässt man den ehemaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling und „Übergangs-Innenminister“ Eckart Ratz außer Acht, die zwar aus Vorarlberg stammen, ihre berufliche Karriere aber in Wien machten.