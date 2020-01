So sieht Tirol das türkis-grüne Koalitionsprogramm

Von A. Heubacher und P. Nindler

Innsbruck – Das rund 300 Seiten starke Koalitionspapier hatten sich gestern die meisten Interessenvertreter bereits zu Gemüte geführt. Die Nachtlektüre wurde unterschiedlich gut verdaut.

AK-Präsident Erwin Zangerl hatte noch kurz vor Weihnachten eine etwaige ÖVP-SPÖ-Regierung für möglich gehalten. Nun, da die Einigung von Türkis-Grün auf dem Tisch liegt, findet Zangerl „schon einmal positiv“, dass sich die Sozialpartnerschaft im Programm wiederfindet. Zangerl-Mitstreiterin, ÖVP-Landesrätin und Chefin des Arbeitnehmerflügels in der Partei, Beate Palfrader, ist ein Fan von Türkis-Grün. Das funktioniere auf Landesebene gut und werde auf Bundesebene halten, meint sie.

Dass die Arbeitsagenden vom Sozialministerium abgetrennt werden, stört sowohl Zangerl als auch ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth. Letzterer vermisst auch den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung im Koalitionspapier. Skeptisch bleibt auch der Präsident der Industriellenvereinigung, Gerin Swarovski. Er hatte sich im Vorfeld für eine Neuauflage von Türkis-Blau eingesetzt und ortet im türkis-grünen Regierungsprogramm Zielsetzungen, die sich wechselseitig widersprechen oder sich neutralisieren würden.

Die Wirtschaftsvertreter bewerten das erstmalige Regierungsprogramm der Volkspartei mit den Grünen überwiegend positiv. ÖVP-Wirtschaftsbundobmann NR Franz Hörl hat jedoch eine Restskepsis, was den grünen Parlamentsklub betrifft. „Deshalb ist die Pakttreue entscheidend. Was ausgemacht wurde, muss halten.“

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser quält sich vor allem mit dem Verkehrskapitel. Die Kritik zielt hier auf die Tiroler schwarz-grüne Regierung. Weil man mit der Verbotspolitik nicht wirklich weiterkomme, „es braucht konkrete Lösungen für die Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene“.

Stimmen zu Türkis-Grün

AK-Präsident Erwin Zangerl (ÖVP) findet „schon einmal positiv“, dass sich die Sozialpartnerschaft im 300-Seiten-Regierungsprogramm wiederfindet. „Bei Türkis-Blau war das nicht der Fall.“ Zangerl fragt sich bei der Lektüre des Programms, „warum sich die Grünen das alles gefallen lassen“. Die ÖVP habe sich im Koalitionspapier ganz klar durchgesetzt. „Weniger begeistert wird die grüne Basis sein.“ Der künftige grüne Sozialminister, Rudi Anschober, müsse sich mit einem „Micky-Maus-Ministerium“ abfinden, weil die Arbeits-agenden zur ÖVP ins Familienministerium wandern würden.

Erwin Zangerl. - Vanessa Rachlé/ TT

Josef Hechenberger. - Foto TT/Rudy De Moor

Josef Hechenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer sieht im türkis-grünen Regierungsabkommen „wichtige Punkte“ verankert. So sei die Ausbezahlung von Fördermitteln gewährleistet. Außerdem liest Hechenberger aus dem Papier heraus, dass die Herkunftsbezeichnung von Lebensmitteln zum Teil verpflichtend wird. Hechenberger freut sich außerdem, dass der Bodenverbrauch in Österreich verlangsamt werden soll. „Ich gehe davon aus, dass die türkis-grüne Regierung fünf Jahre halten wird.“ Auf Landesebene habe sich ÖVP-Grün bewährt, auf Bundesebene werde sich das ebenso zeigen.

Christoph Walser. - Foto TT/Rudy De Moor

Christoph Swarovski. - Andreas Rottensteiner / TT

Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser sieht die Schwerpunkte des Regierungsprogramms durchaus positiv. „Die Steuerbegünstigungen sind wichtig, die Ökologisierung war zu erwarten.“ Beim Thema Verkehr streicht Walser viele Vorschläge der Wirtschaft hervor, die aufgenommen wurden. Zugleich kritisiert er die Tiroler Verbotspolitik im Verkehr, „von der wir endlich wegkommen müssen“. Es benötige endlich Lösungen, sonst komme man nicht weiter. Die bisherigen Maßnahmen hätten nämlich nicht zu den gewünschten Verlagerungen auf die Schiene geführt, sagt Walser.

Philipp Wohlgemuth. - ÖGB

Franz Hörl. - Tiroler Tageszeitung

Nach erster Einschätzung beurteilt der Präsident der Industriellenvereinigung, Christoph Swarovski, das Regierungsprogramm, bei verantwortungsvoller Umsetzung, grundsätzlich positiv. Swarovski hatte auf eine Neuauflage von Türkis-Blau gesetzt. Jetzt bestehe die Gefahr, „dass sich die einzelnen Zielsetzungen, etwa in den Bereichen Standortpolitik, Klimaschutz oder Sozialpolitik, wechselseitig widersprechen und neutralisieren“. Eines müsse auch dieser Regierung klar sein: Nur mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft könnten die zukünftigen Herausforderungen bewältigt werden.

Nach einer Ersteinschätzung des Regierungsprogramms erkennt ÖGB-Chef Philipp Wohlgemuth (SPÖ) Verbesserungen zu Türkis-Blau, vieles werde aber fortgeschrieben. „Die UnternehmerInnen-Seite sowie die Ökologisierung des Staates stehen klar im Vordergrund.“ Es sei nicht klar erkennbar, dass die Arbeitnehmer entlastet würden. Wohlgemuth vermisst konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Teilzeit oder zum Ausbau der Kinderbetreuung. „Das Ministerium Arbeit, Familie und Jugend wird von einer Unternehmerin geführt“, kritisiert der ÖGB-Vorsitzende.

Beate Palfrader. - Vanessa Rachlé/ TT

Beim ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und Nationalrat Franz Hörl hielt sich die Begeisterung über die türkis-grünen Regierungsgespräche vorerst in Grenzen. Mit dem, was im Regierungsprogramm festgeschrieben ist, kann er aber gut leben. „Für mich war immer wichtig, dass die begonnenen Reformen wie die Steuerreform fortgesetzt werden. Das ist der Fall und im Sinne der Wirtschaft.“ Die politischen Bewährungsproben für Türkis-Grün stehen aber erst bevor. „Alles steht und fällt mit der grünen Pakttreue im Parlamentsklub. Ich hoffe, die grünen Mandatare sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“

Georg Willi. - Jakob Gruber

Die Bildungs- und Kulturlandesrätin Beate Palfrader führt in Tirol auch den ÖVP-Arbeitnehmerflügel an. Palfrader kritisierte Seite an Seite mit AK-Chef Erwin Zangerl türkis-blaue Vorhaben wie die Fusion der Sozialversicherung. Sie gilt, anders als Zangerl, als Fan von Türkis-Grün. „Das ist meine Wunschkoalition. Das funktioniert in Tirol gut und das wird auch im Bund klappen.“ Mit Bildungsminister Heinz Faßmann will Palfrader die Verlängerung von Schulversuchen aushandeln. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen will sie nicht aufgeben und setzt hierbei auf die Grünen.

Arno Kompatscher. - Vanessa Rachlé / TT

Der grüne Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi sieht Türkis-Grün als Langfrist-Projekt, auf zwei Legislaturperioden angelegt. „Es handelt sich um ein Programm für viele Jahre“, sagte Willi am Freitag. Dem grünen Bundeskongress empfahl er für heute Samstag dringend eine Zustimmung: „Die Grünen müssen jetzt springen.“ Das Regierungsprogramm sei äußerst umfangreich und detailliert, erklärt der Innsbrucker Bürgermeister. Wenn davon in den kommenden fünf Jahren nur ein Gutteil davon erledigt werden sollte, sei dies schon eine „Herkulesaufgabe“.

Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) begrüßt das türkis-grüne Koalitionsprogramm. Darin werde die Schutzmachtfunktion für Südtirol nicht nur generell, sondern auch mit konkreten Zielen festgeschrieben. Dass die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler, ein Vorhaben der früheren türkis-blauen Regierung, nicht mehr im Koalitionsprogramm aufscheint, bedauert Kompatscher nicht. Trotzdem sei dieses Thema für die SVP noch nicht gestorben. Es werde im europäischen Geist weiterverfolgt. Bei der Autonomie gehe es um etwas Grundlegendes, meinte Kompatscher, bei der Doppelstaatsbürgerschaft um eine Frage der Identität.

NEOS: „Türkiser Beton und grüner Schwamm“, so der Tiroler NEOS-Nationalrat Johannes Margreiter in einer ersten Analyse. Der ÖVP sei zum Verhandlungserfolg zu gratulieren. Bei so wichtigen Themen wie Verkehr und Wohnen sei das Programm „schwammig“ formuliert.

Lebenshilfe: Das Regierungsprogramm sei ein Fortschritt, sagt Georg Willeit, Geschäftsführer der Lebenshilfe Tirol. Menschen mit Behinderungen würden in allen Politikbereichen mitgedacht, die Menschenwürde und der Einsatz für Menschenrechte stärker verankert.

SOS-Kinderdorf: Der Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Christian Moser hofft auf ernsthafte Politik im Sinne der jungen Generation. „Den schönen Worten müssen jetzt aber Taten folgen.“