Kogler im Interview: Türkise haben Machiavelli im Regal

Wien – Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler weiß auch um die Fallstricke in der Koalition, denn Vieles im Zusammenarbeitsabkommen kommt einem Kompromiss gleich, welches die Machtverhältnisse zwischen ÖVP und Grün widerspiegelt. Eine Präventivhaft, so wie sie die ÖVP wünscht, ist aber für Kogler, sollte sie denn überhaupt je kommen, nur im Einklang mit der bestehenden Verfassung zu realisieren. Eine Verfassungsänderung für diesen Fall können sich die Grünen nicht vorstellen. Anders als die ÖVP. Wie schaut es beim kolitionsfreien Raum aus? Dass es einen solchen gibt, stellt Vizekanzler Kogler im TT-Interview in Abrede.

