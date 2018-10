Fall Khashoggi: Türkei durchsucht Haus des saudischen Konsuls

Istanbul – Der internationale Druck auf Saudi-Arabien im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi steigt. Nach den USA haben nun auch die Außenminister der G7 und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini vom Königreich Aufklärung verlangt.

In einer gemeinsamen Erklärung vom Dienstag (Ortszeit) hieß es, die Verantwortlichen für sein Verschwinden müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Man setze auf die Zusammenarbeit der Türkei und Saudi-Arabiens und hoffe darauf, dass das Königreich eine „gründliche, glaubwürdige, transparente und sofortige Ermittlung“ vornehme. Zu den G7 gehören die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Deutschland, Japan und Italien.

Seit Besuch des Konsulates verschwunden

Khashoggi war am 2. Oktober in der Türkei in das saudi-arabische Konsulat gegangen, um dort Papiere für seine geplante Hochzeit abzuholen. Seitdem ist er verschwunden. Die türkischen Behörden gehen nach Medienberichten davon aus, dass Khashoggi im Konsulat von einem aus Saudi-Arabien angereisten 15-köpfigen Spezialkommando getötet wurde. Sie sollen auch im Besitz kompromittierender Ton- und Videoaufnahmen sein. Der Journalist lebte seit mehr als einem Jahr im selbst gewählten US-Exil und schrieb unter anderem für die Zeitung Washington Post regierungskritische Artikel über Saudi-Arabien. Die Saudis beteuern ihre Unschuld.

Der Journalist Jamal Khashoggi. - AFP

Die New York Times schrieb in der Nacht auf Mittwoch unter anderem unter Berufung auf Gesichtserkennung, Profile in den sozialen Netzwerken, Medienberichte und geleakte saudische Regierungsdokumente, dass mehrere der von der Türkei identifizierten Verdächtigen aus dem direkten Umfeld des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman stammten. Ein Verdächtiger sei gesehen worden, wie er mit dem Kronprinzen aus Flugzeugen in Paris und Madrid gestiegen sei, zudem sei er beim Wachestehen während seiner Besuche in diesem Jahr in Houston, Boston und bei den Vereinten Nationen fotografiert worden.

Verdächtige aus dem Umfeld des Kronprinzen

Drei weitere Verdächtige seien anhand von Zeugen und anderen Aufzeichnungen dem Sicherheits-Einsatzkommando des Kronprinzen zugeordnet worden. Der fünfte sei ein Gerichtsmediziner, der eine hochrangige Position im saudischen Innenministerium innehabe. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi von einem aus Saudi-Arabien angereisten Spezialkommando getötet wurde. Unter der Überschrift „15-köpfige Mörder-Truppe“ wurden in der Zeitung Sabah, aber später auch der Regierungszeitung Yeni Safak und anderen Medien einige der Saudis namentlich identifiziert.

Bemühen um die Aufklärung des Verschwindens des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi ist US-Außenminister Mike Pompeo in der Türkei angekommen. Pompeo traf am Flughafen in Ankara den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. - AFP

Die New York Times berichtete weiter, von den 15 von türkischen Behörden identifizierten Verdächtigen hätten mindestens neun für saudische Sicherheitsdienste, Militär- oder Regierungseinrichtungen gearbeitet. Wenn diese Leute tatsächlich im saudischen Konsulat gewesen wären zu jener Zeit, als auch Khashoggi dort war, gebe es einen direkten Bezug von den Geschehnissen zum Kronprinzen.

Trump rechnet bis Ende der Woche mit Ergebnissen

Trump rechnet bis zum Ende der Woche mit Antworten im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Er wolle wissen, was mit Khashoggi passiert sei, sagte Trump am Mittwoch in Washington und fügte hinzu: „Wir werden das vermutlich bis zum Ende der Woche wissen.“

Konkreter wurde er nicht. Trump sagte, US-Außenminister Mike Pompeo werde ihn nach dessen Rückkehr aus Saudi-Arabien und der Türkei gründlich über die Erkenntnisse der Reise informieren.

Mit Blick auf Saudi-Arabien sagte Trump: „Sie sind ein sehr wichtiger Verbündeter.“ Das gelte etwa für den Kampf gegen den Terror oder die Iran-Frage, aber auch für große Rüstungsgeschäfte. Der US-Präsident wehrte sich zugleich gegen den Vorwurf, dass er die Saudis in dem Fall gegen Vorwürfe in Schutz nehme, und betonte, auch er wolle wissen, was in dem saudischen Konsulat in Istanbul passiert sei.

USA wollen Untersuchung Saudi-Arabiens abwarten

Die Gespräche von US-Außenminister Mike Pompeo in Riad haben keine greifbaren Erkenntnisse über das Schicksal des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi gebracht. Pompeo sagte nach seinem Besuch am Mittwochmorgen, die Führung Saudi-Arabiens habe eine „vollständige und transparente Untersuchung“ zugesagt, und nun müssten zunächst die Ergebnisse abgewartet werden.

Während Pompeo in Ankara mit der türkischen Führung zusammentraf, veröffentlichten türkische Medien neue schockierende Details zu dem Fall.

Es besteht der Verdacht, dass die saudi-arabische Führung den Regierungskritiker Khashoggi am 2. Oktober bei einem Besuch im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul foltern und ermorden ließ. Zwar bestreitet Riad dies, doch hat es keinen Beweis vorgelegt, dass Khashoggi das Konsulat lebend verließ. US-Präsident Donald Trump schickte daher Pompeo am Dienstag nach Riad, der sich um Aufklärung bemühen sollte. Bei seinem Besuch in der saudi-arabischen Hauptstadt traf Pompeo neben König Salman und Außenminister Adel al-Dschubeir auch zwei Mal mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen. Am Mittwoch reiste er zu Gesprächen nach Ankara weiter.

Im Flugzeug sagte Pompeo vor Reportern, der Besuch bei „unglaublich erfolgreich“ gewesen und ihm sei bei allen Gesprächen eine „eingehende, vollständige und transparente Untersuchung“ zugesagt worden.

Zudem hätten sie zugesagt, alle Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, einschließlich der Mitglieder des Königshauses, sagte Pompeo. Er lehnte es ab, im Einzelnen über den Fall oder mögliche Konsequenzen daraus zu sprechen, und betonte, Saudi-Arabien sollte nun zunächst die Ermittlungen abschließen. „Ich denke, dass es vernünftig ist, ihnen diese Gelegenheit zu geben, und dann werden wir alle urteilen können“, sagte Pompeo.

„Produktives, aber kurzes“ Treffen

Trump hatte zuvor betont, dass die Unschuldsvermutung auch für seinen Verbündeten Saudi-Arabien gelten müsse. In Ankara traf Pompeo am Mittwochvormittag zunächst Präsident Recep Tayyip Erdogan, bevor er mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu zusammenkam. Dieser sprach anschließend von einem „produktiven, aber kurzen“ Treffen.

Die türkische Führung hat bisher eine klare Positionierung oder direkte Schuldzuweisungen in dem Fall vermieden, obwohl immer mehr Indizien für einen Auftragsmord an Khashoggi sprechen. Das türkische Blatt Yeni Safak berichtete seinerseits, ihr liege eine Audioaufnahme vor, die belege, dass Khashoggi während eines Verhörs mehrere Finger abgeschnitten worden seien, bevor er enthauptet worden sie. Demnach erhob der Konsul Mohammed al-Otaibi Einwände, dass dies ihm Konsulat geschehe. „Wenn du leben willst, wenn du nach Saudi-Arabien zurückkehrst, sei still“, sei ihm daraufhin von einem der Männer erwidert worden.

Türkei durchsucht Haus des saudischen Konsuls

Mit einem Tag Verspätung suchen die türkischen Behörden nun auch in der Residenz des Konsuls in Istanbul nach Spuren des vermissten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Ein Ermittlungsteam habe das Gebäude am Mittwoch betreten, meldete die staatliche Nachrichtagentur Anadolu.

Um die Durchsuchung hatte es zunächst Verwirrung gegeben. Außenminister Mevlüt Cavusoglu dementierte am Mittwoch Medienberichte, wonach die Residenz des Konsuls am Vortag durchsucht worden sei. Die Inspektion habe verschoben werden müssen, weil die Familie des Konsuls anwesend war. Der Konsul selbst war am Dienstag nach Saudi-Arabien gereist. Die Türkei habe ihn nicht zurückgeschickt, betonte Cavusoglu. (APA/dpa, TT.com)