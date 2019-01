Aktuelle Machtkonstellation in Syrien: Der Sultan-Komplex

Von Petra Ramsauer

In Teilen des Nordwesten Syriens, etwa der Region um die Metropole Aleppo, ist Damaskus samt dem Staat Syrien Lichtjahre entfernt. Lebensmittelimporte, Postdienste, die Koordination: Alles ist fest in türkischer Hand. In den Schulen lernen die Kinder Türkisch. Gehälter öffentlich Bediensteter werden in türkischer Lira bezahlt. Die Beschriftung der Verwaltungsgebäude ist zweisprachig: türkisch und arabisch.

Gleich neben dem Polizeihauptquartier in Al-Bab hat Senol Esmer, der stellvertretende Bürgermeister der nahen türkischen Großstadt Gaziantep, sein Zweitbüro eröffnet. „Unsere Anwesenheit hat etwas mit Brüderlichkeit und humanitären Motiven zu tun. Wir haben ja ein halbes Jahrtausend gemeinsam im Osmanischen Reich gelebt. Da ist es doch logisch, dass man zupackt.“ – Und wie der türkische Stadthalter in der Region zupackt. Er kümmert sich um die Organisation eines Spital-Neubaus, hat „mitgeholfen“, den 15-köpfigen Stadtrat zu bestellen, und die 150 Angestellten ausgewählt.

Zirka doppelt so groß wie Vorarlberg ist diese Enklave, die sich ab dem Sommer 2016 zu formieren begann. Damals gelang es, die Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) aus der Stadt Al-Bab, die wenige Kilometer östlich von Aleppo liegt, zu vertreiben. Der Großteil dieses Verteidigungskrieges wurde von den Milizen der „Syrischen Verteidigungskräfte“, SDF, geführt, die sich vor allem aus der Kurden-Miliz YPG (Volksbefreiungsfront) rekrutiert. Östlich des Flusses Euphrat besetzten diese kurdische Einheiten mit Unterstützung der USA das Vakuum, das der IS hinterließ. Westlich davon rückte die Türkei vor, die 2016 in der Operation „Schutzschild Euphrat“ mit am Anti-IS-Feldzug teilnahm.

Seither übersetzt sich die türkische Großmachtpolitik, betrieben vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, in eine wenn auch winzige, aber sehr konkrete Quasi-Kolonie in Syrien. So ist es mit Sicherheit kein Zufall, dass sein Statthalter in Al-Bab die Ära des alten Imperiums zitiert. Mit neo-osmanischen Machtgesten als neuem Leitmotiv der türkischen Außenpolitik brach Erdogan mit der Tradition der 1923 gegründeten Republik Türkei, die von „Null-Problemzone-Nachbarschaft“ geprägt war.

Der auf eine internationale Ebene verschobene Machtkampf um Syrien wurde zum ersten Test. Wie weit Erdogan bereit ist zu gehen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen: Ende 2018 hat er mit US-Präsident Donald Trump den Rückzug der USA aus Nord- syrien angekündigt und damit ein politisches Beben ausgelöst.

Bereits im Spätherbst 2018 hatte Erdogan angekündigt, die kurdischen Milizen im Norden Syriens anzugreifen. Aus Angst vor dem mit ihnen verbündeten NATO-Partner USA schien er davor zurückzuschrecken. Doch ab Trumps Ansage rückten sofort türkische Verbände in Grenznähe. Erst ein weiterer Auftritt des US-Präsidenten via soziale Medien bremste – wenigstens vorerst – eine Offensive: „Wenn die Türkei die kurdischen Milizen in Syrien angreift, werde ich die türkische Wirtschaft vernichten“, so Trump. Mittlerweile hat die Türkei einen zirka 30 Kilometer breiten Sicherheitsstreifen entlang der 900 Kilometer langen syrisch-türkischen Grenze vorgeschlagen. Wer ihn kontrolliert, ist offen. Die kurdisch-syrischen YPG-Milizen sind aus Sicht Ankaras Teil der kurdischen Arbeiterpartei PKK, gegen die es seit dreißig Jahren Krieg führt. Ihre von den USA gepolsterte Machtbastion ist seit Jahren ein Stein des Anstoßes der Türkei.

Die Machtbastion scheint nun zugunsten der Türkei zu fallen. Im Vorjahr wurde bereits der kurdische Kanton Afrin im Nordwesten Syriens besetzt und ist heute quasi neben der Provinz Aleppo ein türkisches Protektorat. Zuvor wurde mit dem Iran und Russland vereinbart, dass die Türkei Kontrollposten um die Provinz Idlib errichtet. Hier leben zwei Millionen Menschen, zum Großteil intern Vertriebene. Addiert man dies zur Bevölkerung in den bereits de facto besetzten Gebieten und jenen 3,6 Millionen Syrer, die als Flüchtlinge in der Türkei leben, ist faktisch ein Viertel der aktuellen Bevölkerung Syriens unter türkischer Kontrolle. Eine eigene syrische Miliz wurde von der Türkei gegründet, trainiert und aufmunitioniert: Die „Nationale Befreiungsarmee“ hält die Bastion in und um Aleppo und sollte auch in Idlib Al-Kaida-nahe Milizen in Zaum halten.

Radikale Islamistengruppen haben allerdings während der vergangenen Wochen massiv an Terrain in Idlib gewonnen. Nun droht eine neue Offensive der Assad-Armee auf diese Provinz. Dazu scharen sich derzeit immer mehr arabische Machthaber um Bashar al-Assad. Möglich ist die Wiederaufnahme des Regimes in die Arabische Liga bei einem Treffen der Gruppe im Frühjahr. Diese Entwicklungen könnten nun in ein jähes Ende der türkischen Syrien-Interventionspolitik münden.

Die Autorin: Petra Ramsauer ist seit 20 Jahren als Krisen- und Kriegsberichterstatterin tätig. Ramsauer hat mehrere Bücher ("Die Dschihad-Generation. Wie der apokalyptische Kult des Islamischen Staats Europa bedroht.") veröffentlicht.

Einst hatte Erdogan darauf gesetzt, sich mit dem Erstarken der islamistischen Muslimbruderschaften in Tunesien, Ägypten und auch in der ersten Revolutionsphase Syriens quasi als Patron etablieren zu können. Radikale Gruppen wurden von der Türkei massiv im Kampf gegen Syriens Regime unterstützt. Eine „Jihadisten-Autobahn“ für freiwillige Kämpfer aus aller Welt führte über die Türkei ab 2013 direkt nach Syrien. In dieser Phase verlor die Türkei massiv international an Glaubwürdigkeit.

„Aus Sicht der türkischen Regierung sind sie quasi die Erben des letzten Kalifats, der letzten großen muslimischen Zivilisation, und die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die AKP, wollte sich global als Führungskraft des Islam verankern“, so Gonul Tol, Direktorin des Zentrums für Türkei-Studien des Middle East Institute: „Von Latein- amerika bis Subsahara-Afrika wurde der Bau von Moscheen und Koranschulen finanziert.“ Die Türkei hätte über eine eigene moderne Marke als globale islamische Führungsmacht etabliert werden sollen.

Doch die Unterstützung von radikalen Gruppen in Kombination mit dem massiv autokratischen Kurs Erdogans höhlt diesen Anspruch nun aus. Auch in der Türkei selbst. Nach seiner ersten Wahl zum Premierminister 2002 sorgten er und seine islamistische AKP für einen regelrechten Wirtschaftsboom. Massive Investitionen in den Bausektor und die Infrastruktur sowie Reformen, die ärmere Schichten stärkten, sorgten für ein kleines Wirtschaftswunder. Doch die massive Inflation im Vorjahr von bis zu 25 Prozent zermürbte den Glauben an den Super-Präsidenten.

Per Referendum hat er die Position des Staatsoberhaupts – seine eigene – massiv ausgebaut. Ein regelrechter Feldzug in den Kurdengebieten der Türkei, eine Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Putsch sowie die Entlassung von 150.000 Staatsbediensteten und die Inhaftierung von über 150 Journalisten, begleitet von massiven Einschränkungen der Pressefreiheit, führten dazu, dass Präsident Erdogan tatsächlich mehr und mehr zum überzeichneten Sultan wurde, der von einem Machtrausch erfasst ist.

Bei den Kommunalwahlen, die am 31. März anstehen, steht deshalb viel auf dem Spiel.

Von der AKP beauftragte Umfragen, die zuletzt über die Nachrichtenagentur Reuters durchgesickert sind, zeigen, dass die Popularität der Partei sinkt: Zwischen 32 und 35 Prozent Zustimmung markiert einen Tiefstand.

Derzeit ist es fraglich, ob die Partei den Bürgermeistersessel in Ankara halten wird können, selbst in Istanbul zeichnet sich ein knappes Rennen ab. „Wer Istanbul verliert, verliert die Türkei“, heißt es in der Türkei. – 1994 las sich die Formel umgekehrt. Damals hat Erdogans Karriere mit der Wahl zum Bürgermeister von Istanbul begonnen. Die anstehenden Wahlen in Kombination mit der abermaligen Verschärfung des Syrien-Konfliktes könnten nun zwar nicht sofort das Ende der Ära des Sultans bringen, es aber doch einleiten.