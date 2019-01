Sorge vor Bürgerkrieg in Venezuela: Armee ist Maduros Rückhalt

Caracas – Lange hatte der venezolanische Machthaber Nicolas Maduro keinen ernstzunehmenden Herausforderer in der geschwächten und zerstrittenen Opposition. Mit dem erst 35 Jahre alten Präsidenten der von Maduro eigentlich kaltgestellten Nationalversammlung, Juan Guaido, ist ihm nun ein starker Widersacher erwachsen.

Schon scharen sich um den selbsternannten Interimspräsidenten einflussreiche Länder – allen voran die USA. Maduro hält unbeirrt an der Macht fest – doch er steht und fällt mit dem Rückhalt des Militärs.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Der Armee kommt in dem Machtkampf eine entscheidende Rolle zu. Venezuelas Verteidigungsminister Vladimir Padrino versicherte am Mittwoch, die Streitkräfte des Landes würden hinter Maduro stehen und Guaido ablehnen. Die Soldaten würden einen „im Schatten finsterer Interessen aufgezwungenen Präsidenten“ ablehnen, der sich „außerhalb des Gesetzes“ selbst zum Staatschef ernannt habe. Padrino gehört zu den Getreuen Maduros in einer von Militärs durchsetzten Regierung.

Die Menschen gehen in Scharen gegen Präsident Maduro auf die Straße. - AFP

Militärs haben Schlüsselressorts inne

Das Militär wiederum ist von Chavistas dominiert – den Anhängern des verstorbenen, linksgerichteten Präsidenten und Ex-Militärs Hugo Chavez. Unter Chavez (1999-2013) betrug der Anteil der Militärangehörigen im Regierungsapparat ein Viertel. Mit Maduro kletterte er im Jahr 2017 auf 43 Prozent, bevor er zuletzt wieder auf 26 Prozent zurückging, wie die Nichtregierungsorganisation Control Ciudadano auflistet. Von 32 Ministern sind neun Militärs, sie haben Schlüsselressorts wie Verteidigung, Inneres, Landwirtschaft und Ernährung inne.

Außerdem kontrollieren sie den Geheimdienst und Schlüsselindustrien wie die Ölbranche über den staatlichen Ölkonzern PDVSA, der 96 Prozent der Staatseinnahmen erwirtschaftet. Der Rückgang des Anteils von Militärangehörigen auf Regierungsposten erkläre sich hauptsächlich dadurch, dass „Ministerien keine Bereicherungsquellen mehr sind wie sie es mal waren“, sagt der Chef von Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Heute bevorzugten die Militärs einträgliche Geschäftsfelder wie den Import und den Verkauf von Subventionswaren.

Schicksalsgemeinschaft mit Maduro

Maduro und die Militärführung bilden gewissermaßen eine Schicksalsgemeinschaft. Der Staatschef nährt die Militärs, die es sich auch in den Medien, im Bankenwesen sowie in der Bau- und Energiewirtschaft einrichtet haben. Im Gegenzug schwören sie dem Machthaber unverbrüchliche Treue – wohlwissend, dass sie bei einem Sturz Maduros selbst zur Verantwortung gezogen würden.

In Caracas eskalierten Proteste gegen Maduro. Die Polizei rückte mit Tränengas und Gummigeschossen vor. - AFP

Die Vereidigung zu seiner zweiten sechsjährigen Amtszeit im Jänner hielt Maduro symbolträchtig in der Militärakademie in Caracas ab. Den Streitkräften forderte er dabei „eine unzerstörbare Einheit unter allen Umständen“ ab. 4900 anwesende Soldaten schworen ihm „Loyalität und absolute Unterwerfung“.

Stattliche Armee

Padrino erklärte aus diesem Anlass: „Wir gehorchen ohne Zögern allein Ihrem Befehl und Ihrer unangefochtenen Führerschaft bei der Führung des Schicksals unseres Vaterlandes.“ Maduro selbst hatte die Streitkräfte schon zuvor als „Rückgrat“ des Landes bezeichnet. Tatsächlich leistet sich das ölreiche, aber heruntergewirtschaftete Land eine stattliche Armee von 365.000 Soldaten und 1,6 Millionen Reservisten. Venezuela hat 31 Millionen Einwohner.

Schon damals hatte Guaido an die Militärs appelliert, die Seiten zu wechseln und Maduro nicht länger als Staatschef zu akzeptieren. Der Aufruf verhallte. Allerdings bilden die Streitkräfte längst nicht den homogenen Block, der von ihrer Führung propagiert wird. Erst am Montag war ein Aufstandsversuch von 27 Soldaten gegen Maduro gescheitert. Die Situation in dem Land hatte sich dadurch weiter verschärft.

Herausforderer Juan Guaido (35), umringt von Unterstützern. - imago stock&people

„Brutales“ Vorgehen gegen abtrünnige Soldaten

Nach einem Anschlagsversuch auf den Staatschef am 4. August vergangenen Jahres wurden 25 Beschuldigte eingesperrt – unter ihnen zwei Generäle. Rund 180 Militärs wurden 2018 wegen Konspiration gegen die Regierung ins Gefängnis geworfen, sagt San Miguel.

Die venezolanische Regierung gehe „brutal“ gegen mutmaßlich abtrünnige Soldaten vor, sagt Jose Miguel Vivanco von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Denn die Armee ist – seit Guaidos Auftritt vom Mittwoch noch umso mehr – Maduros Lebensversicherung.

Warnung vor Bürgerkrieg

Padrino warnte am Donnerstag vor einer gewalttätigen Lösung des Konflikts. „Ein Bürgerkrieg wird die Probleme Venezuelas nicht lösen“, sagte er. Es bedürfe eines Dialogs zwischen der Regierung und der Opposition, „denn ein Krieg ist nicht unsere Wahl, sondern ein Instrument vaterlandsloser Gesellen, die nicht wissen, was das bedeutet“, erklärte Padrino. (TT.com, AFP)