Brasilianische Justiz ordnet Festnahme von Ex-Präsident Temer an

Rio de Janeiro – Der frühere brasilianische Präsident Michel Temer muss zurück ins Gefängnis. Ein Berufungsgericht in Rio de Janeiro ordnete am Mittwoch die Inhaftierung des 78-Jährigen an, der bereits im März wegen seiner mutmaßlichen Verwicklung in einen Korruptionsskandal mehrere Tage lang in Untersuchungshaft gesessen war. Gegen den konservativen Politiker, der Ende 2018 nach zweieinhalb Jahren an der Spitze Brasiliens sein Amt abgab, wird wegen verschiedener Korruptionsaffären ermittelt. (APA/AFP)