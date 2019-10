Türkei will Abzug der Kurdenmiliz YPG durch Patrouillen überprüfen

Welternährungsprogramm: Humanitäre Lage in Syrien verheerend

In Nordostsyrien sind Hunderttausende Menschen auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Von den 180.000 Menschen, die nach dem türkischen Einmarsch am 9. Oktober vertrieben worden waren, seien 106.000 weiter auf der Flucht, berichtete das UN-Welternährungsprogramm (WFP) am Dienstag in Genf. Die Hilfsorganisation habe seitdem in der Region mehr als 300.000 Menschen mit Nahrungsmitteln versorgt.