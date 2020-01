Krieg vorerst abgewendet, Lage im Iran-Konflikt bleibt aber explosiv

Von Fabian Erik Schlüter/AFP

Washington, Teheran – Die Spannung war riesig vor der Ansprache an die Nation inmitten des eskalierenden Iran-Konflikts. Und Donald Trump ließ sich Zeit. Knapp eine halbe Stunde Verspätung hatte der US-Präsident, als er am Tag nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak im Weißen Haus ans Mikrofon trat.

Schnell wurde klar: Anstelle einer weiteren Eskalation setzt Trump auf Deeskalation. Es ist eine Verschnaufpause in einem Konflikt, der sich schnell zu einem Krieg ausweiten könnte – aber noch lange kein Schlusspunkt.

„Wir hatten keine Opfer, alle unsere Soldaten sind in Sicherheit und es entstand nur minimaler Schaden an unseren Militärstützpunkten“, sagte der von seinen Generälen flankierte Präsident über die Raketenangriffe. Der Iran scheine nachzugeben, „was eine gute Sache für alle Beteiligten und eine sehr gute Sache für die Welt ist“.

Vergeltungsschlag kommt vorerst nicht

Trump kündigte neue Sanktionen gegen den Iran an – nicht aber einen Vergeltungsangriff. Er sei gar bereit für einen „Frieden“ mit dem Iran, der ein „großartiges Land“ sein könne.

In den vergangenen Tagen hatte sich die Eskalationsspirale zwischen Washington und Teheran dramatisch beschleunigt und drohte vollkommen außer Kontrolle zu geraten. Vorläufiger Höhepunkt war die gezielte Tötung des einflussreichen iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff im Irak – ein beispielloser Angriff gegen den Iran, der sofort Rache schwor.

Der Raketenbeschuss in der Nacht auf Mittwoch war Teherans erste militärische Antwort – und zugleich für alle Seiten eine Möglichkeit, gesichtswahrend eine Deeskalation einzuleiten. Der Iran setzte ein Zeichen, dass er Soleimanis Tötung nicht tatenlos hingenommen hat. Zugleich blieben die Auswirkungen auf die USA minimal, kein US-Soldat wurde getötet oder verletzt.

Trump bereits in erster Reaktion zurückhaltend

Trumps erste Antwort fiel entsprechend zurückhaltend aus: „Alles ist gut“, schrieb er nach den Raketenangriffen im Kurzbotschaftendienst Twitter. Beschimpfungen oder Drohungen – in Trumps Twitter-Welt wahrlich keine Seltenheit – blieben aus.

Trumps Umfeld machte in den folgenden Stunden klar, dass die Zeichen jetzt auf Deeskalation stehen müssen. „Vergeltung um der Vergeltung Willen ist derzeit nicht notwendig“, erklärte der konservative Senator und einflussreiche Trump-Vertraute Lindsey Graham.

Fest steht: Trump hat keinerlei Interesse an einem Krieg mit dem Iran. Der Präsident hat die US-Militäreinsätze im Nahen Osten und in Afghanistan immer wieder scharf kritisiert und will US-Soldaten eigentlich nach Hause holen. Ausgerechnet im Wahljahr 2020, in dem Trump eine zweite Amtszeit anstrebt, einen Krieg mit dem mächtigen Gegner Iran anzuzetteln, kann ihm eigentlich nur schaden.

Lage noch lange nicht beruhigt

Allerdings bleibt die Lage hoch explosiv. Aus Teheran kamen nach den Raketenangriffen gemischte Signale. Außenminister Mohammad Javad Zarif erklärte, es habe sich um „angemessene Selbstverteidigungsmaßnahmen“ gehandelt, die „abgeschlossen“ seien. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei warnte dagegen, mit den Raketenangriffen sei den USA eine „Ohrfeige“ gegeben worden, aber das „Thema Rache“ für den Tod Soleimanis sei „eine andere Sache“.

Pro-iranische Milizen im Irak erklärten, nach dem „ersten Gegenschlag“ des Iran werde nun der „irakische Gegenschlag“ folgen. Es werde solange Angriffe geben, bis der letzte US-Soldat das Land verlassen habe.

Der Nahe Osten wird Trump und der Welt also noch viel Kopfzerbrechen bereiten. Die Region ist ein „Pulverfass“, wie der demokratische Ex-Vizepräsident und Präsidentschaftsbewerber Joe Biden jüngst sagte. Und auch wenn Trump am Mittwoch seine Fähigkeit zur Zurückhaltung unter Beweis stellte: Wie der impulsive Staatschef auf einen möglichen neuen Angriff reagieren wird, steht in den Sternen.