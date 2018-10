Baubeginn auf 2019 verschoben

Seit über zwei Jahren sorgt ein Projekt der Wohnungs­eigentum (WE) in der Unterengere in Zams für Diskussionen. Anrainer standen dagegen auf, Unterschriften wurden gesammelt und Einsprüche erhoben. Vor wenigen Tagen fand nun unter Einbeziehung der direkten Anrainer die Bauverhandlung statt. Bei den Gegenargumenten sei „nichts dabei gewesen, weswegen es nicht bewilligt werden könnte", betont Bürgermeister Siggi Geiger, der als Baubehörde zuständig ist. Man sei dabei, den Bescheid auszuarbeiten. Eile gebe es keine, weil die WE nicht vor dem kommenden Jahr mit dem Projekt beginnen wolle, erklärt der Dorfchef. Der gemeinnützige Wohnbauträger sei bemüht, die Belastungen so gering wie möglich zu halten. Vor Baubeginn soll eine Beweissicherung bei den Nachbarn gemacht werden, um mögliche Schäden, die durch den Bau entstehen, dokumentieren zu können. (mr)