Tiroler Feuerwehrsystem: Geisler warnt vor übereilter Debatte

Innsbruck – So nicht. Das war gestern die einhellige Haltung von ÖVP, SPÖ und Freiheitlichen gegenüber den Reformforderungen von NEOS-Landtagsabgeordnetem Andreas Leitgeb für das Tiroler Feuerwehrsystem. Wie berichtet, kritisiert Leitgeb so manche Bestimmung im Landesfeuerwehrgesetz als nicht mehr zeitgemäß ( u.a. Ortsgebundenheit der Feuerwehr-Führungsebene), will das Aufgabenspektrum der Freiwilligen Feuerwehren auf die Kernbereiche zurückführen und fordert zudem das Überdenken bestehender Strukturen mittels eines Bedarfsplans.

Politisch zuständig für die Feuerwehren im Land ist LHStv. Josef Geisler (VP). Er bestätigte gestern die Ankündigung von Landesfeuerwehrkommandant Peter Hölzl, dass sich das Gesetz derzeit in Evaluierung befinde: „Wir werden uns Anpassungsnotwendigkeiten anschauen.“ So stehe bspw. die derzeit gültige Altersgrenze zur Diskussion. Geisler kann sich eine Anhebung vorstellen. Strikt verwahrt sich Geisler aber gegen die – seiner Meinung nach – unterschwellige Forderung der NEOS nach Einsparungen im Feuerwehrwesen und allfälligen Standortzusammenlegungen: „Unser Modell ist europaweit ein Vorzeigemodell, der Standard ist sehr hoch.“ Deshalb sei diese Debatte mit äußerster Sensibilität zu führen, sagt Geisler: „Weder steht in Tirol eine Fusionswelle bevor, noch haben wir vor, an der Freiwilligkeit zu sparen.“

Auch VP-Sicherheitssprecher Anton Mattle meint: „Wer Feuerwehren nur als Kostenstelle sieht, der hat ganz Wesentliches nicht begriffen.“ Weiterentwicklungen beim Landesfeuerwehrgesetz dürften nur im Einklang mit den Feuerwehren passieren. Gar als „wirr, rechtlich inkorrekt und unüberlegt“ kritisiert FPÖ-Klubobmann Markus Abwerzger den NEOS-Vorstoß: „Die Zerschlagung bestehender Strukturen lehne ich ab.“ Stattdessen fordert Abwerzger die Errichtung einer zweiten Feuerwache für die Berufsfeuerwehr Innsbruck.

Fingerspitzengefühl fordert Landtagsabgeordneter Georg Dornauer (SP) in der Debatte ein: „Was nicht kaputt ist, muss nicht mit der Brechstange repariert werden.“ Das System funktioniere vorbildlich. (mami)