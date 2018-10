Apfelgemeinde verleibt sich Ötztaler Straße ein

Von Thomas Parth

Haiming – Die jüngste Tagung des Gemeindeparlaments förderte neben der offiziellen Straßenbezeichung ­„Wink­ling“ für die in Bau befindliche Winkling-Siedlung keine weiteren Überraschungen zutage.

Bemerkenswert allerdings die Herangehensweise an eine Gewerbeflächenvergabe an der Tiroler Straße, linker Hand der Einfahrt zum Holzhof Tinzl. Wegen Platznot hatten zwei heimische Firmen um je 1000 Quadratmeter angesucht. Hierzu führte BM Josef Leitner eine Grundsatzabstimmung durch. Etwas skurril für Außenstehende, da niemand so genau zu berichten wusste, wo die zwei Parzellen entstehen und wie diese erschlossen werden sollen. „Entweder man kommt mit den Bauwerbern im Vorgespräch zu einer Lösung, oder der Gemeinderat wird entscheiden, wer welches Baulos bekommt“, klärt BM Leitner den Gemeinderat auf: „Wie genau parzelliert wird, muss der Raumplaner erst festlegen.“ Ob die Werber am Ende auch kaufen, liege ganz in deren Ermessen, so Leitner. Ganz im Sinne einer lokalen Wirtschaftsförderung fassten sich die Haiminger Gemeindevertreter ein Herz und letztlich auch einen einstimmigen Ja-Beschluss.

Die Ötztaler Straße vor dem Gemeindehaus (der rot eingekreiste Hauptstraßenzug von oben nach unten) wird ins Gemeindegut übernommen. - Tiris

Um steuerlichen Schwierigkeiten vorzubauen, hatte die Gemeindeführung zehn Dauerparkplätze in der Tiefgarage unter dem Gemeindezentrum auszuweisen. Er kenne einige Cabriofahrer, die sich im Winter dafür interessieren würden, leitete BM Leitner die Abstimmung ein. Angelehnt an bestehende Tarife einer Wohnbaugesellschaft, und damit ortsüblich, wurde der Preis mit 50 Euro für eine Monatskarte – einstimmig – festgelegt.

Ebenfalls einhellig wurde die Ötztaler Straße (L235) laut Vermessungsplan vor dem Gemeindehaus, von der Sterzinger-Kreuzung bis zur Begegnungszone, ins Gemeindegut von Haiming übernommen.

Eine letzte Abstimmung entschied über das Logo anlässlich der bevorstehenden 750-Jahr-Feier von Haiming. „Mit großer Mehrheit“, hätten die Bürgervertreter eines von vier Emblemen bevorzugt, wie der Obmann des Kulturausschusses, Gabriel Leitner, auf TT-Anfrage bestätigt. Ihm schwebt eine 750-Jahr-Feier im September 2019 vor. Um das Datum zu fixieren, werde es noch eine Sitzung geben.