Mayrhofen im Parkplatz-Dilemma

Von Angela Dähling

Mayrhofen – „Du hosch a illegales Lokal genehmigt, ohne Parkplätze.“ Das warf im Zorn ein Mayrhofner Hotelier im August 2017 der Mayrhofner Bürgermeisterin Monika Wechselberger vor, als diese eine dienstliche Nachschau in seinem Hotel durchführte, um festzustellen, ob illegale Bauarbeiten durchgeführt werden. Er warf ihr auch vor, korrupt zu sein, musste diese Aussage nach einem Gerichtsurteil aber wieder zurücknehmen und künftig unterlassen.

Allerdings trat der Hotelier bezüglich seiner Aussage der illegalen Lokalgenehmigung erfolgreich den Wahrheitsbeweis an. Das Bezirksgericht in Zell hatte ihm dahingehend bereits Recht gegeben, die Bürgermeisterin ging in Berufung. Doch das Landesgericht bestätigte nun das Ersturteil.

In dem Fall geht es um ein Geschäftslokal in Mayrhofen, in dem einst ein Modegeschäft und nun ein Verkaufslokal und ein Restaurant untergebracht sind. Sieben Parkplätze sind hierfür auf dem eigenen Grund vorhanden, die restlichen neun waren für den Erhalt des Baubescheides anderweitig nachzuweisen. Die öffentliche Tiefgarage der Marktgemeinde Mayrhofen befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in Bau, sie ging im Dezember 2017 in Betrieb. Der Nachweis für neun Stellplätze darin wurde daher bis zur Fertigstellung mittels Monatskarte abgewickelt – eine planliche Darstellung der Plätze gab es nicht: Die Autos würden da abgestellt, wo Platz sei. Ab 2018 wurden die neun nun tatsächlich vorhandenen Stellplätze in der öffentlichen Tiefgarage per Jahreskarte angemietet.

Laut Gerichtsurteil sei entgegen den gesetzlichen Vorschriften ein Lokal genehmigt worden: nämlich ohne Parkplätze, wie sie nach den Bestimmungen des §8 der Tiroler Bauordnung (TBO) „zu schaffen“ sind. Insbesondere der temporäre Nachweis (Monatskarte) finde keine nachvollziehbare Deckung in den Vorschriften. Zudem seien laut TBO „außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen“ Abstellmöglichkeiten zu schaffen.

„Der Berufungsentscheidung ist zu entsprechen, und unsere Stellplatzverordnung muss neu angepasst werden“, ist sich BM Wechselberger bewusst. Mangels Parkraum entlang der Hauptstraße sei das Problem der nachzuweisenden Stellplätze allerdings mehrfach ähnlich gelöst worden. Denn laut Vorschrift ist innerhalb von 300 m der fehlende Parkplatz nachzuweisen. „Warum das offenbar auf privaten Flächen rechtens ist, auf öffentlichen nicht, verstehe ich nicht“, sagt Wechselberger. Das Dilemma: Die Gemeinde hat das teure Parkhaus auch gebaut, um so besagte Stellplatzprobleme zu lösen. Laut Wechselberger betreffen die Folgen dieses Urteils das ganze Land, wenn die TBO des Landes hier nicht geändert werde. Daher stünden Gespräche mit LR Johannes Tratter und LHStv. Josef Geisler an.