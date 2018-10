Zu teuer: Amberglift in Walchsee steht heuer still

Von Jasmine Hrdina

Walchsee – Die Türen sind fest verschlossen, die Bügel verstaubt und das wird sich zumindest in der kommenden Wintersaison nicht ändern: Der Walchseer Amberg­lift wird nun doch nicht wie geplant in Betrieb gehen. BM Dieter Wittlinger informierte den Gemeinderat unlängst über die neuesten Erkenntnisse, „der gemeinsame Tenor danach war ,wir können uns das nicht leisten‘“, sagt Wittlinger. Am Lift festhalten will man dennoch – doch die Zeit tickt.

Ein Schmalspurbetrieb zugunsten heimischer Skianfänger und Gäste wäre das Ziel gewesen. Kosten und Zeit machen diesem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung. 97.000 Euro hätte die Gemeinde in den Winterbetrieb investieren müssen. „Im aktuellen Budget sind die Gelder nicht da“, bringt es der Bürgermeister auf den Punkt.

Zwar hätte der Eigentümer der Anlage – der TVB Kaiserwinkl – diese für die kommende Saison kostenlos zur Verfügung gestellt und den Betrieb mit 20.000 Euro sogar unterstützt. Dennoch sei man an zu hohen finanziellen Hürden gescheitert: So hätte man neben einem Seillift für den Skischulbetrieb und einem Pistenpräpariergerät auch eine Schneekanone kaufen oder anmieten müssen. Hinzu kämen weitere kostenschwere Umstände, von denen man vorher nichts gewusst haben will – etwa, dass beim Lift aktuell kein Zutrittssystem vorhanden ist und die Walchseer Gäste den Skibus nicht mehr gratis nutzen könnten. Bisher hatte der Betreiber (Liftanlagen Zahmer Kaiser GmbH) in die Postbus-Linie eingezahlt, um auch Touristen aus der Umgebung zur Anlage in Walchsee zu locken. Der Vertrag wurde aber mit Ende der letzten Skisaison gekündigt. Mitfinanzieren müsste das nun ebenfalls die Gemeinde.

Auch personell hätte man den Bedarf in so kurzer Zeit nicht decken können, meint Wittlinger. Mit Betriebsleitung, seinem Stellvertreter, einem Maschinisten und einem Liftwart seien von den Behörden mindestens vier Personen vorgeschrieben. „Ich habe mit Fachleuten Gespräche geführt, sie haben auch Interesse gezeigt, aber für den heurigen Winter war es ihnen zu kurzfristig“, erklärt Wittlinger. Auch von Liftbetreibern in Oberaudorf, Kössen sowie dem Betreiber in Durchholzen (Liftanlagen Zahmer Kaiser GmbH) hätte man nur Absagen bekommen. Damit ist fix: Der Amberglift steht heuer still.

Pläne zu erstellen sei für die Gemeinde ohnehin schwer, weil sie nicht Eigentümerin der Anlage ist. Offizielle Verhandlungen – etwa über den Pachtpreis der Pisten – dürfen somit nicht geführt werden. Der Tourismusverband Kaiserwinkl unterbreitete deswegen ein Angebot: Für einen symbolischen Euro könne die Gemeinde den Amberglift erwerben. Dieses generöse Angebot ist allerdings an die Bedingung geknüpft, dass der Lift für mindestens sechs Jahre betrieben wird und das Lager im ersten Stock des Liftgebäudes dem TVB weiterhin zur Verfügung steht, erklärt Gerd Eberharter, GF des TVB Kaiserwinkl. Um über den Kauf zu diskutieren sei es noch zu früh, meint Wittlinger dazu. Zuerst wolle man sehen, wie die geplante Spendenaktion läuft. Wie berichtet, soll eine Crowdfunding-Aktion – ähnlich wie beim Sonnwendjochlift in Kramsach – ins Leben gerufen werden. Bei 100.000 Euro setzt der Ortschef die Marke, die es zu knacken gilt. Wittlinger erinnert daran, dass laut dem vom TVB in Auftrag gegebenen Gutachten Investitionen von bis zu 400.000 Euro bei einem jährlichen Abgang von 65.000 Euro anstünden. „Wenn wir das nicht schaffen, ist es den Walchseern offensichtlich nicht wert, dass der Lift wieder in Betrieb geht.“

Sollte die Crowdfunding-Kampagne aufgehen, hofft Wittlinger auf weitere finanzielle Unterstützung durch den TVB. An umliegende Gemeinden und Wintersportvereine wolle er nun herantreten.

Ziel sei, dass der Lift im Winter 2019/20 wieder fährt. Fraglich ist aber, wie lange der TVB der Gemeinde noch eine Frist gewährt – diese wäre ursprünglich im August ausgelaufen, der TVB hätte den Lift sonst abgebaut. „Grundsätzlich ist unsere Geduld nicht am Ende“, meint Erharter. „Wir lassen aber derzeit noch prüfen, ob es durch eine Fristverlängerung nicht zu einem finanziellen Aufwand für uns kommen könnte.“