In Schönegg kommt bald 30er-Zone

Von Michael Domanig

Hall – Im Haller Stadtteil Schönegg wird der Verkehr eingebremst: Mit klarer 18:3-Mehrheit stimmte der Gemeinderat am Dienstagabend für die Verordnung einer 30-km/h-Zone. Diese umfasst in erster Linie die Faistenbergerstraße bis zum Weißenbach, die Milser Straße ab der Kreuzung beim Café Sandra (sowohl in Ost-West-, als auch anschließend in Nord-Süd-Richtung), dazu weiter nördlich den Bereich Weißenbachstraße und Bei der Säule. Überall dort, wo sich die neue Zone mit der bestehenden, strengeren Wohnstraßenregelung überschneidet, bleibe Letztere bestehen, betonte BM Eva Posch (VP). Die neue 30er-Zone werde „dazu beitragen, den regen Radfahreranteil in diesem Stadtteil aufzuwerten und das Miteinander der Verkehrsteilnehmer zu verbessern“, ist Posch überzeugt. Dies sei aufgrund der beengten Straßenverhältnisse eben nur über eine Begrenzung des Tempos möglich. Zudem sollen so genannte „Sharrows“, symbolische Bodenmarkierungen, den Radverkehr mehr ins Bewusstsein rücken.

Das Abstimmungsmuster war für Hall eher ungewöhnlich: Während „Für Hall“, Grüne und SPÖ geschlossen mit der VP stimmten, votierten drei FPÖ-Mandatare dagegen: Der geltende 40er sei ohnehin „ein moderates Tempo“, meinte Stadträtin Ilse Stibernitz (FPÖ). Ihr Fraktionskollege GR Michael Henökl sprach sich gegen zunehmende „Bevormundung“ aus und ergänzte: „Wer zu schnell fahren will, der fährt auch bei einem 30er oder 20er zu schnell.“

„Für Hall“ brachte in derselben Sitzung Anträge auf 7,5-Tonnen-Limits am Stadtgraben (Bild) ein. - Domanig

GR Nicolaus Niedrist (Für Hall) begrüßte die neue Regelung hingegen, speziell am Übergang zwischen Hall und Mils werde oft gerast. Auch GR Angelika Sachers (SPÖ) zeigte sich „froh“. In Schönegg gebe es immer wieder Anrainerbeschwerden, zumal teilweise keine Gehsteige bestünden und Kinder direkt aus den Einfahrten auf die Straße kämen. Die Grünen würden sich sogar eine Ausweitung des 30ers auf ganz Hall außer den Landesstraßen wünschen, der Zeitverlust sei marginal. Auch StR Gerhard Mimm (SPÖ) wies darauf hin, dass wegen des Verkehrsaufkommens in Schönegg „mehr als Tempo 30 meist ohnehin nicht möglich“ sei.

StR Johannes Tusch (VP), direkter Anrainer und, wie er selbst sagte, als „flotter Autofahrer“ bekannt, meinte, dass der Ausbau des Radverkehrs in Hall nur so möglich sei. Wobei der 30er – nicht zuletzt wegen rasender Motorradfahrer – auch entsprechend kontrolliert gehöre. Posch sagte dies zu: Der Radarstandort in Schönegg sei „bereits geeicht, aber noch nicht errichtet“.

Die Verordnung wird nun vom Land geprüft und danach von der Stadt kundgemacht. Mit Aufstellung der Verkehrszeichen tritt der 30er in Kraft – was nach Angaben von Bauamtsleiter Peter Angerer in ca. zwei bis drei Wochen der Fall sein dürfte.

Das Reizthema Verkehr war danach auch Inhalt zweier Anträge der Oppositionsliste „Für Hall“: Sie tritt für Tonnagelimits an wichtigen Straßenzügen ein: So solle das in Schönegg geltende Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen auf die Zollstraße ausgeweitet werden. Durch die jüngste Genehmigung einer Bodenaushubdeponie in Gnadenwald werde sich der Lkw-Verkehr durch Hall weiter erhöhen – und es sei zu erwarten, dass viele Fahrten entlang der Zollstraße und damit an Krankenhaus und Wohnheimen vorbeiführen werden. Zudem plädiert „Für Hall“ auch im Bereich Stadtgraben und Bruckergasse für ein 7,5-Tonnen-Limit. Da es sich um eine Landesstraße handelt, solle BM Posch in diesem Sinne ans Land herantreten. Niedrist verwies auf die Verkehrsanalyse 2015, derzufolge am Oberen Stadtplatz täglich über 20.000 Fahrzeuge unterwegs seien, am Stadtgraben über 18.000 – mehr als etwa am Fernpass.