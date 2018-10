Deutsche Bahn widerspricht Söder beim BBT-Nordzulauf

Rosenheim, Innsbruck – Die Deutsche Bahn müsse ihm zuerst die Notwendigkeit des Mammutprojektes einmal klarmachen. Und wenn, dann habe sie dafür Sorge zu tragen, dass die Trasse unterirdisch zu verlaufen habe. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mit seinen jüngsten Aussagen zum in Planung befindlichen Brennerbasistunnel-Nordzulauf – die TT berichtete – nicht nur in Tirol aufhorchen lassen. Doch Söder ist nicht allein. Die Skepsis und teils offene Ablehnung der Bahnpläne wachsen in der bayerischen Landespolitik. Das hat der Landtagswahlkampf deutlich gezeigt.

Söders Klartext war dann gestern auch das zentrale Thema, als Deutsche Bahn und ÖBB eigentlich im Rahmen eines gemeinsamen Pressetermins in Rosenheim über Planungsstand und Zukunft der Trassenfindung für den Nordzulauf referieren wollten. „Söder ist auf einer politischen Ebene aktiv – da zählen halt andere Kriterien. Wir bewegen uns auf der technischen Ebene.“ So kommentierte Torsten Gruber, seines Zeichens Projektverantwortlicher der Deutschen Bahn, Söders Aufforderung.

Was den Bedarf des Neubaus eines dritten und vierten Gleises zwischen Kufstein, Rosenheim und München betrifft, so erinnert Gruber Söder schlicht an den deutschen Bundes-Verkehrswegeplan. Dort sei das Projekt bereits im Jahre 2003 mitaufgenommen worden. Ein Konvolut, das nicht nur der Bundestag, sondern auch der Bundesrat beschlossen habe. In Letzterem sind die Länder vertreten. Und somit habe sich auch Bayern ganz klar zu dem Schieneninfrastruktur- und Verkehrsverlagerungsprojekt bekannt. „Damit haben wir als Deutsche Bahn den gesetzlichen Bedarfsnachweis für dieses Projekt“, sagt Gruber trocken: „Wir arbeiten für Generationen – die politischen Zyklen sind viel kürzer.“

Zuletzt, so Gruber, wurde der Verkehrswegeplan im Dezember 2016 erneuert. Der Nordzulauf blieb inkludiert. Jedoch mit einer Neuerung: Erst nach Fixierung einer konkreten Trasse solle die Wirtschaftlichkeit neu bewertet werden. Dass die Finanzierung die eine, der Bedarf eine andere Seite sei, räumt die Deutsche Bahn ein. „Mit der Bestandsstrecke wird die Steigerung im Güterverkehr nicht machbar sein“, sagt Gruber. Kritiker, die aber genau daran zweifeln, wie etwa die Studie „Vieregg-Rössler“, werden abgeschmettert. Die Deutsche Bahn bastelt gerade an einer Antwort, spricht der Studie aber jeden gutachterlichen Charakter ab: „Das ist nur ein Diskussionsbeitrag.“ Gruber kontert mit Zahlen: Dass der Nordzulauf mit 400 Zügen pro Tag geplant sei, sei lediglich eine Berechnungsgröße. Wann diese Maximalauslastung eintreten werde, sei aber eine Frage der Verkehrsentwicklung. Wie rasant der Schwerverkehr zunimmt, belegen die heurigen Zahlen der Mautstelle Schönberg. Und auch, dass es sogar auf der jetzigen Bestandsstrecke noch freie Kapazitäten gebe, sei völlig normal: „Wenn wir jetzt schon Spitz auf Knopf stünden, hätten wir was falsch gemacht.“

Am Zeitplan hält die DB deshalb unbeirrt und optimistisch fest: Noch bis Ende des Jahres würden zusammen mit der Bevölkerung Trassenvorschläge gesammelt. Bis 2020 soll die Trasse stehen. Wie hoch dabei der unterirdische Anteil sein werde, könne jetzt nicht gesagt werden. Ebenso wenig die Kosten. 2038 ist die Inbetriebnahme geplant. Gut zehn Jahre zuvor soll der Brennerbasistunnel in Betrieb gehen. Mit einer „Flaschenhalssituation“ nach Kufstein rechnet die DB trotzdem nicht.

Die große Unbekannte zwischen Trassenfindung und Baustart sei die Politik. Hier benötige es „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ noch eine Art Staatsvertrag zwischen Deutschland und Österreich, bestätigt Martin Gradnitzer von Seiten der ÖBB. Immerhin werde das Projekt grenzüberschreitend geplant.

Die Vorarbeiten sind auf deutscher Seite am Laufen. So wird beispielsweise nahe der Bergstation Hocheckbahn bei Oberaudorf ein bis zu 400 Meter langes Bohrloch in den Boden getrieben, um im Fall des Falles keine geologischen Überraschungen zu erleben.

Auf Tiroler Seite stießen Söders Aussagen gestern bei LH Günther Platter (VP) auf völliges Unverständnis: „Deutschland und Bayern haben gleich mehrere Abkommen und Verträge unterzeichnet und sich darin zum viergleisigen Ausbau der Brennerstrecke bekannt. Wir gehen davon aus, dass bestehende Verträge eingehalten werden.“ Die Landtagswahl sei vorbei, jetzt brauche es ernsthafte Gespräche (auch über die Korridormaut) und ein klares Bekenntnis der Bayern, die Straße im Vergleich zur Schiene unattraktiv zu machen, so Platter: „Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger müssen wir den Kampf gegen die Transitlawine gemeinsam und entschlossen führen.“ (mami, wo)