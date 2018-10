Land justiert bei Außerferner Pflegebedarf gehörig nach

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Ein Thema, mit dem sich kaum jemand in agilen Jahren beschäftigen will, bei dem aber jeder wie selbstverständlich davon ausgeht, dass die öffentliche Hand gereicht wird, wenn es einmal nicht mehr geht – das ist die Pflege. Das Land versucht seit 2012, mittels eines zehnjährigen Strukturplanes eine Planbarkeit für die benötigten Ressourcen herzustellen. Eine aktuelle Evaluierung bringt nun auch dem Außerfern einen starken Zuwachs – vorerst zumindest auf dem Papier. Denn die Umsetzung von Langzeitbetten braucht einen dreijährigen Vorlauf. Für einen Tagespflegeplatz werden rund zwei Jahre veranschlagt. Die nötigen zusätzlichen Mittel will die Landesregierung im November beschließen.

Im Vorfeld der Präsentation des nachjustierten Strukturplanes hatte Reuttes Bürgermeister Oberer kritisiert, dass zu Papier gebrachte Ziele und Realität nichts mehr miteinander zu tun hätten. Der Bedarf der Marktgemeinde sei längst höher, das Festhalten am Plan „blanke Bürokratie“. Notwendige Förderungen würden verweigert.

Landesrat Bernhard Tilg präsentierte am Mittwoch auf der BH Reutte die Ausbauziele bis 2022. Darin enthalten war für die Tagespflege ein Plus von 111 Prozent, also ein Aufstocken um 20 Plätze auf 38. Alle Plätze müssen unter den Talschaften im Konsens aufgeteilt werden. Oberer zeigte sich in einer ersten Stellungnahme gegenüber der TT sehr zufrieden. „Für Reutte und Umgebung sind nun statt zehn Tagespflegeplätzen 21, theoretisch sogar 24, ab November möglich. Das werden wir sicher beantragen.“

Der Gräner Bürgermeister Martin Schädle wusste, dass im neuen Arzthaus ab 2019 erstmals auch fünf bis sechs Tagespflegeplätze verwirklicht werden sollen. Der Lechtaler Planungsverbands­obmann Heiner Ginther wollte noch keine Örtlichkeit nennen. Er habe aber konkrete Vorstellungen und werde diese in Kürze mit den Lechtaler Bürgermeisterkollegen diskutieren.

Die Langzeitpflegeplätze werden laut Tilg in den nächsten fünf Jahren im Bezirk um 27 auf dann 161 aufgestockt. Sie verbleiben in den beiden Pflegeeinrichtungen im Raum Reutte. Während die Kurzzeitpflege weiter mit elf Plätzen auskommt, werden für eine Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt erstmals sechs Plätze geschaffen. Betreutes Wohnen wird von 13 Plätzen auf 40 verdreifacht. Die mobilen Dienste wachsen von 34.612 auf 40.476 Stunden an.

Aber was tun bei all diesen Plänen, wenn der Hardware die Software abhandenkommt? Dem tirolweiten Rückgang der Schülerzahlen an allen sieben Pflegeschulen soll mit einer Imagekampagne und Anpassung der Gehälter begegnet werden. Denn es nütze nichts, immer noch mehr Betten anzubieten, wenn dann die Pflege nicht gewährleistet sei, meint Tilg.

Mit der gebürtigen Außerfernerin Kathrin Eberle war erstmals auch die kürzlich bestellte Leiterin der Abteilung Soziales des Landes bei einer „Heimat“-Pressekonferenz anwesend – weiters dabei BH Katharina Rumpf, LTP Sonja Ledl-Rossmann und der Breitenwanger Bürgermeister Hanspeter Wagner.