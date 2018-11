“Maximale Intransparenz“: Aufregung um Kosten für Umbrüggler Alm

Innsbruck – „Tarnen und täuschen“, „maximale Intransparenz“: Rund um die Neuerrichtung der Umbrüggler Alm übt die „Kontrollgruppe“, bestehend aus Vertretern von vier kleineren Innsbrucker Gemeinderatsfraktionen, heftige Kritik an der damaligen Stadtregierung. Der Kontrollamtsbericht über das im November 2015 eröffnete Ausflugsgasthaus, errichtet von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft (IIG) im Auftrag der Stadt, war gestern zentrales Thema im Kontrollausschuss.

Das Kontrollamt bemängle „massive Schwächen in der Budgetierung“, sagt Ausschussvorsitzender GR Mesut Onay (ALI). „Die Vorabkalkulation war mangelhaft, Projektleitung und -steuerung haben komplett versagt“, ergänzt GR Julia Seidl (NEOS).

In den Architekturwettbewerb sei man einst noch mit einem Kostenziel von 1,3 Mio. Euro hineingegangen, so Onay, „am Ende lagen die Gesamtkosten bei 3,375 Mio. Euro“. Der erste Beschluss über Kosten von 1,64 Mio. Euro im Frühjahr 2014 habe „nur die Hülle des Gebäudes umfasst“, nicht aber Aufschließung oder Einrichtung, erklärt Seidl.

Was die Kontrollgruppe am meisten aufbringt: Beim Beschluss im Oktober 2014 – die geplanten Gesamtkosten lagen nun bei 2,49 Mio. Euro – habe der Stadtsenat die Genehmigung eines Nachtragskredites durch den Gemeinderat beantragt. Die damalige Bürgermeisterin und Finanzreferentin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) habe diesen Nachtragskredit aber nie auf die Tagesordnung gesetzt, sondern die Erhöhung einfach als Budget-zeile in den außerordentlichen Haushalt für 2015 „hineingeflickt“, ohne die Gemeinderäte darauf hinzuweisen. „Rechtlich okay, aber politisch verwerflich“, findet Onay.

Auch die weiteren Mehrkosten – auf den Endbetrag von 3,375 Mio. Euro – seien erst im Dezember 2016, im Doppelbudget für 2017/18, beschlossen worden. Neben dem „Hin- und Herschieben von Budgetposten“ zwischen dem Amt für Land- und Forstwirtschaft und der IISG (Innsbrucker Immobilien Service GmbH) kritisiert die Kontrollgruppe auch, dass die Stadtführung, ähnlich wie beim Patscherkofel, „Zeitdruck erzeugt“ habe, um den Eröffnungstermin einzuhalten. GR Tom Mayer (Liste Fritz) sieht weitere Parallelen: „Alle Großprojekte werden möglichst niedrig angesetzt, um sie überhaupt durchzubringen.“ Und für Kostenexplosionen wolle dann niemand Verantwortung tragen, so Gerald Depaoli (Gerechtes Innsbruck). Schon in der Bauphase hätte man angesichts der Steigerungen „die Stopptaste drücken“ müssen, so die vier Listen unisono. Für die Zukunft fordern sie für Großprojekte eine „externe, unabhängige Kostenkontrolle“.

Vize-BM Oppitz-Plörer betont auf TT-Anfrage, dass sie den Bericht noch nicht kenne, dieser werde erst im Gemeinderat präsentiert und dann diskutiert. Klar sei aber: „In ein Budget wird nichts hineingeflickt, sondern dieses ist für jeden öffentlich zugänglich und einsehbar – gerade der außerordentliche Haushalt mit nur ca. 50 Budgetzeilen ist für jeden klar nachvollziehbar. Alle Informationen liegen transparent vor.“

Davon, dass „Zeitdruck“ ausgeübt worden sei, wisse sie nichts: „Aber eine Baustelle im Gebirge vor dem Winter abzuschließen, ist sinnvoll.“ Wie bei jedem Bauablauf habe es auch hier immer wieder die Frage gegeben, ob man weiter in Qualitätssteigerungen investiere, alle Beschlüsse hierfür seien nachvollziehbar. Auch der Raum für den Naturpark Karwendel sei beispielsweise im ursprünglichen Projekt noch nicht vorgesehen gewesen. „Die Umbrüggler Alm ist für die Bevölkerung eine Erfolgsgeschichte, das steht im Vordergrund“, schließt Oppitz-Plörer. (md)