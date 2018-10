Navis: Gemeinderat wird nicht aufgelöst

Keine Neuwahl des Gemeinderats gibt es in ­Navis. Am Montagabend kam der Gemeinderat erstmals seit dem überraschenden Rücktritt von Hubert Pixner als Bürgermeister zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Antrag der Bürgermeisterliste und der Liste „Vereintes Navis" auf Auflösung des Gemeinderats. Der Antrag fand mit acht Ja- und fünf Nein-Stimmen eine Mehrheit, erreichte jedoch nicht die für eine Neuwahl erforderliche Zweidrittelmehrheit. „Wir haben zwar damit gerechnet, aber es ist schon bedauerlich. Die Bevölkerung wünscht sich eine Veränderung und wäre für Neuwahlen gewesen", erklärt Wolfgang Taxer von der Bürgermeisterliste. Ein Indiz dafür sei auch das große Interesse an der Gemeinderatssitzung gewesen. Geschätzte 80 Zuhörer befanden sich im Sitzungszimmer.

Nichtsdestotrotz werden die Naviser demnächst wählen dürfen, nämlich den Bürgermeister. Die Bürgermeisterliste hatte, wie berichtet, angekündigt, in jedem Fall einen Kandidaten stellen zu wollen. Aus „taktischen Gründen" werde aber noch nicht verraten, wer das sein soll. Auch Lukas Peer (Navis — Inser Dahoam), der derzeit die Gemeinde interimistisch führt, hat im Vorfeld eine Kandidatur angedeutet. Gerüchte, wonach seine Liste mit einem anderen Bürgermeisterkandidaten liebäugelt, will Peer auf Nachfrage der TT nicht kommentieren. „Es gibt zunächst wichtige Dinge in der Gemeinde zu erledigen, wie zum Beispiel die Budget­erstellung", lenkt Peer ab.

Der Termin für die Bürgermeisterwahl ist noch nicht festgelegt, wahrscheinlich wird Ende Jänner gewählt. (dd)