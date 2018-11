Pflege: Gewerkschafts-Kritik an Tilg hält an

Innsbruck – Nach wie vor nicht ausgestanden scheint für Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) der Streit mit der Gewerkschaft bezüglich der Gehaltsanpassungen im Pflegebereich.

Wie berichtet, hatte Tilg der Gewerkschaft kürzlich via TT ausrichten lassen, dass eine rückwirkende Zahlung nicht im so genannten Pflegepakt vereinbart worden sei. Er stritt zwar nicht ab, dass dies aus Sicht der Gewerkschaft eine legitime Forderung sei – das Land könne sich eine solche aber auch nicht leisten. Allein die Gehaltsanpassung bei Pflegekräften im klinischen und außerklinischen Bereich werde pro Jahr Mehrkosten von 7,2 Millionen Euro verursachen. Beschlossen wurde im Landtag, dass die Anpassung via Novelle des Gemeinde- und Vertragsbedienstetengesetzes ab dem Jahre 2020 in Kraft treten wird. Das für die Heime schrittweise umzusetzende einheitliche Tarifmodell führe zu 15 Millionen Euro an zusätzlichen Finanzierungsmitteln.

Harald Schweighofer, Geschäftsführer der GPA-djp Tirol, will sich damit aber nicht zufriedengeben. Er verweist darauf, dass bei der Unterzeichnung des Paktes 2016 stets von einem Inkrafttreten mit 1. Jänner 2017 ausgegangen wurde. Nun würden die Pflegekräfte um drei volle Jahre Gehaltsanpassungen umfallen. „Ursprünglich sind wir von einer ,Tirol-Zulage‘ ausgegangen – nun gehen wir selbstverständlich von einer Nachzahlung aus. Das steht den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu und muss von der Landesregierung umgesetzt werden“, fordert Schweighofer.

Darüber hinaus ist für die Gewerkschaft – entgegen den Beteuerungen Tilgs – die Umsetzung des Pflegepaktums für die gut 5000 Beschäftigten im privaten Pflegebereich noch offen. Ein Schreiben, wonach die Angleichung in den Tagsätzen enthalten sein soll, ist der Gewerkschaft nicht bekannt. Die Erstellung eines zeitlichen Fahrplans wird gefordert. (mami)