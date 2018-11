Landjugend gegen Leerstand in den Dörfern

Von Christoph Blassnig

Matrei i. O. – Heute Abend findet um 20 Uhr im Kessler Stadl in Matrei eine dritte öffentliche Informationsveranstaltung der Osttiroler Jungbauernschaft/Landjugend (JB/LJ) statt. „Jammer nit – tu es!“, damit sei einerseits die Stimmung im Verein beschrieben, andererseits passe dieser Titel auch zum Thema, meint die Obfrau Manuela Leiter aus Thurn. „Unsere Mitglieder sind im Alter von 14 bis 35 Jahren. Für viele der Älteren stellt sich irgendwann die Frage ,Bleiben oder gehen?‘“, sagt Leiter. „Wer bleiben will und kann, wird vielleicht einmal ein Haus oder einen Hof übernehmen. Wir wollen den jungen Leuten die Scheu vor dem Umbau bereits vorhandener Bausubstanz nehmen.“

Der Raumplaner Thomas Kranebitter berichtet: „Für die Raumordnungskonzepte der Gemeinden mache ich Leerstandserhebungen. Wir sehen einen direkten Zusammenhang von Abwanderung und Leerstand.“ Nicht neu widmen, sondern Boden sparen, laute die Devise. Die Gemeinden würden heute kaum einen Bebauungsplan über beispielsweise eine Aufstockung ablehnen, berichtet Kranebitter, der die Agrar Lienz als Unterstützer kennen gelernt hat. „Mit Martin Januschke und Hubert Mühlmann stehen dort Fachleute Rede und Antwort, die Bauwerber von den Förderungen bis zur Planung konkret unterstützen.“ Revitalisierungen im Ortskern und Siedlungsraum, die Förderung von Baukultur sowie Umbauten bei bestehenden Hofstellen seien die Serviceleistungen, erläutert Agrar-Lienz-Leiter Mühlmann. Unter den Vortragenden heute Abend ist auch Tobias Kraler, der das zweite Obergeschoß im alten Bauernhaus seiner Eltern in Abfaltersbach zu einer separaten Wohneinheit umgebaut hat. Einen Impulsvortrag mit Daten zur Abwanderung hält Martin Diemling von der Bezirkslandwirtschaftskammer. Am Samstag, 17. November, öffnen Claudia und Bernhard Wiedemair in Innervillgraten von 14 bis 17 Uhr ihre aufgestockte Dachgeschoßwohnung für Besichtigungen. Am 24. November lädt Gottfried Erler auf seinen Perlogerhof in Oberlienz, Angelika Posch öffnet ihr umgebautes Bauernhaus mitten in Patriasdorf. Die Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos.