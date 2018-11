Ausbildung statt Abschiebung: Anschober hofft auf Hilfe der Landeshaupteute

Von Karin Leitner

Wien – Seit einem Dreivierteljahr ist Rudolf Anschober in Sachen „Ausbildung statt Abschiebung“ aktiv. Viele unterstützen die Initiative des oberösterreichischen Grün-Landesrats. 1050 Unternehmen, 104 Gemeinden, 80 Prominente – von der Künstlerin Erika Pluhar bis zum einstigen ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner – treten dafür ein, dass Asylwerber, die eine Lehre machen, während dieser nicht abgeschoben werden – und dass Asylwerber weiterhin Zugang zu Lehrstellen haben. Das hat Anschober auch in einem offenen Brief an den Kanzler begehrt, den 26.000 Bürger unterzeichnet haben.

Für den Landesrat deutet vieles darauf hin, dass es europarechtlich nicht hält, den Zugang zur Lehre zu untersagen. Er verweist auf die EU-Aufnahmerichtlinie. Laut dieser müsse bei Asylverfahren über neun Monaten ohne Entscheidung in erster Instanz Flüchtlingen der Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Derzeit prüft die EU-Kommission die Umsetzung dieser Richtlinie.

„Es wäre überraschend, wenn die Kommission feststellen würde, das diese Richtlinie von Österreich ausreichend umgesetzt wird“, befindet Anschober. Asylverfahren dauerten hierzulande „vielfach länger als neun Monate – und der Arbeitsmarktzugang ist nach der Abschaffung des Zugangs für Asylwerber zu Lehrlingsmangelstellen praktisch nicht mehr gegeben. Nun bleiben nur einige wenige Saisonarbeitsplätze und Selbstständigkeit. Das ist aber eine eher theoretische Option.“

Anschober verweist auf Urteile des Bundesverwaltungsgerichts und einen Befund des Europarechtsexperten Franz Leidenmühler; dieser stelle fest, dass die österreichischen Behörden und Gerichte die EU-Aufnahmerichtlinie anzuwenden hätten und der Zugang zum Arbeitsmarkt ab dem 9. Aufenthaltsmonat – ohne Entscheidung in erster Instanz – zu gewähren sei. „Die derzeitige Rechtslage scheint unionsrechtswidrig zu sein“, sagt Anschober. Er ist nunmehr auch rührig, was das „humanitäre Bleiberecht“ anlangt. Der Vorarlberger ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner und dessen Kärntner SPÖ-Pendant Peter Kaiser möchten dahingehend ein Mitspracherecht von Ländern und Gemeinden. Auch die Bischofskonferenz fordert das. Die Regierung lehnt es ab. Er werde den Landeshauptleuten einen Reformvorschlag vorlegen – „in der Hoffnung, dass dieser bei der Landeshauptleute-Konferenz in der kommenden Woche aufgegriffen wird“, sagt Anschober. Es gehe nicht darum, das „humanitäre Bleiberecht“ zu verländern. „Es geht darum, dass die betroffenen Gemeinden oder Länder gehört werden.“ Wirtschaftliche Interessen – Stichwort Lehrlinge, Fachkräftemangel – seien zu berücksichtigen, „besonders gute Integrationsleistungen von Asylwerbern“ zu belohnen. Anschober sagt angesichts aktueller Fälle: „Es versteht doch niemand, dass bestens integrierte Menschen ohne Rücksicht – vielleicht noch in ein ihnen fremdes bzw. kriegsgeschütteltes Land – abgeschoben werden.“