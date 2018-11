Hypo Tirol: Das große Feilschen um die Landesbank

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Krise ist durchtaucht, die Haftungen des Landes von elf Milliarden auf 182 Mio. Euro reduziert. Die Hypo Tirol Bank steht wieder gut da. Darüber waren sich gestern alle Landtagsfraktionen einig. So gut, dass zuletzt auch wieder fünf Mio. Euro an Dividende ans Land ausgeschüttet werden konnten.

Nun, da die auf ihre Kernaufgaben zurückgestutzte Bank wieder in ruhigeren Gewässern fährt, wird die einst zwischengeschaltete „Landes-Hypothekenbank Tirol Anteilsverwaltung“ aufgelöst. Genauer gesagt mit Ende Juni 2019. Dann sollen alle Hypo-­Aktien wieder dem Land übertragen sein, die Politik soll wieder direkten Zugriff bekommen. Der Landtag hat dies gestern einstimmig beschlossen.

Die vorangegangene Debatte drehte sich indes darum, ob es auch künftig sinnvoll sei, sich eine eigene Landesbank zu halten. NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer ist ein glühender Verfechter eines Verkaufs und somit einer Privatisierung der Hypo Tirol Bank. Oberhofers These: Wegen der weiteren Haftungsreduktion durch das Land verschlechtere sich künftig das Geschäftsmodell der Landesbank, nebenbei stünde die nächste Weltwirtschafts- und damit auch Bankenkrise quasi ante portas: „Zum jetzigen Zeitpunkt könnten wir die Bank zu einem hervorragenden Preis verkaufen.“ Einer Argumentation, der sich auch SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik anschloss. Zur Rettung der Hypo Tirol habe man einst 220 Millionen Euro der Tiwag in die Hypo pumpen müssen. Über einen Verkauf der Bank müsse ernsthaft diskutiert werden: „Der beste Zeitpunkt für einen Verkauf ist jetzt – auch wenn wir nur Teile verkaufen.“ Und auch die Freiheitlichen halten eine Verkaufsdebatte für zulässig.

Nicht so die ÖVP. Der Vorsitzende des Finanzausschusses, Hermann Kuenz, rechnete den Abgeordneten vor, dass die Rahmenbedingungen für einen Verkauf derzeit alles andere als günstig seien, geschweige denn, dass die ÖVP einen solchen überhaupt andenken wolle: „Nicht die Eigentümerfrage ist entscheidend, sondern die Frage, ob die Bank gut wirtschaftet.“ Letzteres bejaht Kuenz. Und noch mehr: Die Landesbank stifte auch einen Nutzen für die Bevölkerung. Diesen führte Grünen-Klubobmann Gebi Mair aus und zählte die Abwicklung der Wohnbauförderungsmittel, das Wissen und die Bedienung der Bedürfnisse der regionalen Wirtschaft sowie die Beteiligung an der Finanzierung großer regionaler Infrastrukturprojekte auf. Letztlich stellte VP-Klubobmann Jakob Wolf klar: „Ein Verscherbeln der Hypo wird es mit uns nicht geben.“

Ebenso gegen einen Ausverkauf der Hypo stellt sich die Liste Fritz. Jedoch fordert sie mit der Auflösung der Anteilsverwaltung jetzt mehr Transparenz bei der Gebarung und strategischen Ausrichtung der Landesbank von der ÖVP ein. Denn nur so könne sich auch der Nutzen der Landesbank einer breiteren Öffentlichkeit erschließen, wie LA Markus Sint anmerkte: „Denn es gibt einen Mehrwert einer Landesbank abseits einer Dividende.“ Sint spielt damit auch auf Hunderte von Arbeitsplätzen an, welche die Hypo direkt oder indirekt sichere. Eine Parteibuchwirtschaft in der Besetzung der Bankenführung stritt Wolf scharf ab. Sint konterte mit der Bankenkrise: „Die ÖVP informiert nur dann gerne, wenn der Hut brennt.“ Das Feilschen endete im Patt.