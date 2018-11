Wenn die Zukunft des Landes in den Seilen hängt

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Eine Debatte ist besser als gar keine. Das dachte sich gestern die Opposition im Landtag. Ähnlich argumentierten die Befürworter des neuen „Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramms“: immerhin besser als nichts. Wobei: Das Für und Wider hielt sich gestern nicht an die traditionelle Front zwischen schwarz-grüner Regierung und Opposition. Vielmehr ging sie querbeet.

Es waren die Freiheitlichen, die das Seilbahnprogramm zum Thema der aktuellen Stunde erkoren hatten. Anders als bei Gesetzesnovellen müssen Verordnungen der Landesregierung weder vom Landtag beschlossen noch debattiert werden. Umso heftiger gondelte die Diskussion darüber seit Wochen zwischen Umweltorganisationen, Politik und Zivilgesellschaft hin und her. Die Gegnerschaft ist groß.

Doch wer erwartete, dass der Landtag ausschließlich über Positivkriterien oder Skigebietszusammenschlüsse streiten würde, der irrte. Vielmehr stand die Zukunft des Tiroler Tourismus bei so manchem Redner im Vordergrund. So wie bei Liste-Fritz-Mandatar Markus Sint: „Wir müssen über Grenzen und Zukunft im Tourismus reden – wir führen die Debatte aber nicht, weil die Seilbahngrundsätze windelweich sind.“ Er warf der Koalition aus ÖVP und Grünen vor, mit dem Papier reinen Etikettenschwindel zu betreiben. Zusammenschlüsse von morgen seien die Neuerschließungen von gestern; anstatt touristischen Verkehr zu reduzieren, werde selbiger bloß verlagert. Während Sint den Grünen den Spiegel der „totalen Selbstaufgabe“ vorhielt, sah er bei den Schwarzen nur ein Leitmotiv in dem Seilbahnprogramm: „Die Seilbahner bestellen – die ÖVP liefert.“

Ein Vorwurf, den LA Mario Gerber (VP) mit Verweis auf die neuen Spielregeln zu entkräften versuchte: „Das ist kein Freibrief für die Seilbahnwirtschaft, sondern ein klares Bekenntnis, was geht und was nicht.“ Wenngleich: Dass man in der internen Kommunikation Fehler gemacht habe, gesteht Gerber, selbst Hotelier, ein: „Wir müssen die Bevölkerung wieder mitnehmen.“

Doch wohin? Für FP-Landeschef Markus Abwerzger ist die Piefke-Saga in Kitzbühel längst Realität. Für die Blauen fangen sinnvolle Skigebiete erst ab einer Seehöhe von 1600 Metern an. Dass die ÖVP das Seilbahnprogramm im Geheimen paktiert habe, sei die eine Sache, so Abwerzger, die „Scharfmacherei“ des Grünen-Klubobmanns Gebi Mair eine andere. So etwas brauche man nicht.

Während LA Georg Dornauer (SP) mit Blick in den Rückspiegel LH Günther Platter (VP) zur Beendigung der Ehe mit den Grünen aufforderte, will SP-Chefin Elisabeth Blanik auch in Sachen Tourismus nach vorne blicken. Dass Tirol mit dem Seilbahnprogramm wieder über einen Kamm geschoren werde, sei kontraproduktiv. Grenzen seien nur dort sinnvoll, wo sie notwendig seien: „Wir haben auch touristisches Brachland in Tirol.“ Was Tirol brauche, sei eine klare touristische Strategie. Diese vermisst Blanik aber.

Dass die Zusammenfassung aller Interessen eine große Herausforderung sei, bejahte LHStv. Ingrid Felipe (Grüne). Ob deshalb das Seilbahnprogramm ein gelungenes sei – das ließ sie freilich offen. Und auch Mair blieb in seinem Statement vor dem Landtag – im Gegensatz zu seinem Widerstandsaufruf an die Gemeinden – eher zahm.

Während die NEOS die Grundsätze zwar in vorliegender Form begrüßten, jedoch einen Subventionsstopp für Seilbahner und das Andenken von Seilbahnen als Nahverkehrsmittel im Inntal forderten, beließ es Platter selbst bei mahnenden Worten. Der Tourismus in Tirol sei eine Erfolgsgeschichte, die Positionierung eine eindeutige. Jedoch müsse die Politik auch im Tourismus Grenzen aufzeigen: „Die Belastungsgrenze ist teils überschritten.“