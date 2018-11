Jubel in Angath: Bahntunnel ist fix

Von Wolfgang Otter

Angath, Langkampfen – Bürgermeister Josef Haaser hatte am Donnerstagabend beim Regionalforum der Österreichischen Bundesbahnen zur Unterinntaltrasse (Abschnitt 2) allen Grund zur Freude. Seinem Ort Angath bleibt eine offene Bahntrasse erspart. Statt der bislang geplanten Galerie im Bereich der Autobahnraststation werden die Gleise in einem Tunnel verlaufen. Grund seien „geänderte technische Bedingungen hinsichtlich der Tunnelsicherheit und Trassenführung“, wie die ÖBB mitteilen. Das bedeutet, dass der Tunnel für das dritte und vierte Gleis im unteren Unterinntal vor Kundl beginnt und bei Niederbreitenbach-Langkampfen endet. Diese Lösung wird nun für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgelegt, die für Mitte 2019 geplant ist.

Damit, so Haaser, konnte ein zweites Damoklesschwert abgewendet werden. Bei offener Bahnstrecke in einer Galerie hätte auch die Inntalautobahn Richtung Süden verlegt werden müssen und wäre so näher an das Dorf herangerückt.

Elf Jahre haben die Diskussionen um die Planung gedauert. „Die Verhandlungen liefen immer auf sachlicher Ebene ab“, betont Haaser. Vor einigen Monaten gab es dann einen Lichtblick: Mit Beharrlichkeit brachten die Angather die ÖBB dazu, eine Tunnellösung zu überprüfen. Alles andere wäre „eine Katastrophe für Angath gewesen“, ist sich Haaser sicher. Eine Belastung wird es für den Ort doch noch geben. Der Tunnel wird in offener Bauweise ausgeführt. „Aber es gibt keinen Verkehr durch das Dorf“, weiß der Dorfchef.

Angath ist nicht der einzige Punkt, der sich geändert hat. ÖBB-Projektleiter Arnold Fink erklärt dazu in einer Presseaussendung: „Wir haben uns in den vergangenen Wochen jede einzelne Rückmeldung genau angeschaut. Dabei war zu prüfen, ob eine Berücksichtigung rechtlich, technisch und auch wirtschaftlich möglich ist. Es hat sich herausgestellt, dass etliche Anregungen das Projekt weiter aufwerten und berücksichtigt werden können. Insgesamt verfügen wir nun über eine in vielen Bereichen weiter verbesserte Planung.“

Eine Verbesserung sieht auch Langkampfens Bürgermeister Andreas Ehrenstrasser. Aber zufrieden ist man in seinem Ort noch lange nicht. Wie berichtet, legen sich dort Bürgerinitiative, Gemeinde und Landwirte gemeinsam lautstark gegen die Pläne quer. „Viele Anrainer haben die Höhenentwicklung der Verknüpfungsstelle Langkampfen kritisiert“, räumt man seitens der ÖBB ein. „Hier konnte durch eine angepasste Trassenführung die Höhenlage weitgehend auf das heutige Niveau abgesenkt werden. Durch eine Trassenverschiebung Richtung Süden im Bereich Langkampfen-West rückt die Trasse weiter vom Siedlungsgebiet ab. Geschont werden dabei auch die bestehenden landwirtschaftlichen Flächen.“ Das ist noch zu wenig, wie Ehrenstrasser erklärt. Es gebe noch immer rund 1,5 Kilometer, die in einer Wanne geführt werden sollen. Man habe ihm gegenüber eingeräumt, dass dies „aus Kostengründen so geplant wurde“. Das würden er und seine Gemeinde nicht akzeptieren. Dadurch würden wertvolle landwirtschaftliche Flächen durchschnitten.

Einen Lichtblick in der überarbeiteten Planung gibt es für die Bewohner des Kufsteiner Ortsteils Morsbach. Laut ÖBB „wird die Weiterführung der zukünftigen Neubaustrecke in Richtung Kufstein als Wannenbauwerk berücksichtigt“. Die logische Folge einer bereits tiefer gelegten Bahn ist die Fortführung in einem Tunnel für den Abschnitt 3 bis Rosenheim. Bestätigen will dies bei der ÖBB aber noch niemand. Außerdem wird viel davon abhängen, wie es in Bayern weitergeht. Dort ist der politische Wille für ein drittes und viertes Gleis derzeit enden wollend.