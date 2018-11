Planungsverband Reutte mit neuer Spitze

Reutte – Nach dem plötzlichen Ableben des Vilser Bürgermeisters Günter Keller im Mai dieses Jahres musste auch eine Nachfolgeentscheidung im Planungsverband Reutte und Umgebung getroffen werden. Keller stand seit Frühjahr 2016 dem Verband als Obmann vor. In der Verbandsversammlung wurde nun der Ehenbichler Bürgermeister Wolfgang Winkler einstimmig als sein Nachfolger gewählt. BM Hanspeter Wagner aus Breitenwang fungiert als Stellvertreter. Die Geschäftsstelle und Administration des Verbandes verbleibt in der Stadtgemeinde Vils und wird wie bisher von Carmen Strigl-Petz betreut.

Winkler verweist in einer ersten Stellungnahme auf die große Verantwortung der Gemeinden und Planungsverbände: „Über Raumordnungskonzepte, Flächenwidmungspläne oder neue Gewerbegebiete wird vor Ort entschieden und nicht in Wien oder Brüssel.“ Außerdem würden im Bezirk Reutte wegen des geringen Dauersiedlungsraums von nur sieben Prozent die Raumordnung und somit die Planungsverbände eine besonders wichtige Rolle spielen. In diesem Zusammenhang verweist Winkler auf bestehende und bestens funktionierende Strukturen: „Rund 80 Prozent der kommunalen Aufgaben werden bereits jetzt schon in Zweckverbänden gemeinsam bewältigt – vom Gesundheitswesen über die Kinderbetreuung bis hin zur Abfall- und Abwasserbeseitigung.“ Bei Betriebsansiedelungen sieht Winkler, auch in seiner Funktion als Leiter der Wirtschaftskammer Reutte, noch Verbesserungspotenzial: „Überregionale Gewerbegebiete könnten ein Lösungsansatz für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sein.“

Aktuell arbeitet der Planungsverband an einer gemeinsamen Geschwindigkeitsüberprüfung im Straßenverkehr: „In Kooperation mit der Polizei und der BH wollen wir das Radarnetz von Vils bis Weißenbach ausbauen, um die Sicherheit zu erhöhen und die Lärmbelästigung zu reduzieren.“ Gemeinsam mit dem PV Zwischentoren sei man auch bestrebt, die „Arena-Express-Karte“, früher „Schnee-Express-Karte“, für die Nutzung der Außerfernbahn von Vils bis Garmisch wieder zu beleben. Winkler: „Die Verhandlungen mit der DB Regio laufen.“ (TT, fasi)