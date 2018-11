Hungerburg: „Gefahr im Verzug“

Im Dezember entscheidet der Innsbrucker Gemeinderat über die Parkraumbewirtschaftung auf der Hungerburg. Wie berichtet, sollen etwa 200 Parkplätze bewirtschaftet werden. Damit sollen nicht nur die Anrainer entlastet, sondern es soll auch für Sicherheit gesorgt werden. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hungerburg, Christof Schlenz, hat sich vor Kurzem an den Gemeinderat gewandt und in einer Mail Alarm geschlagen: „Die Verkehrs- und Park-Eskalation auf der Hungerburg und entlang der Forstwege hat nun durch dauerparkende und Ausflugs-Pkw Dimensionen erreicht, die Sachwerte und sogar Menschenleben gefährden!", schreibt Schlenz. So hätte die Feuerwehr an einem Sonntag aufgrund parkender Pkw gar nicht ausrücken können. Schlenz ortet Gefahr in Verzug. Abhilfe, so ist er sich sicher, schüfen nur Kontrolle und entsprechende Konsequenzen.