Aufregung um Sager: Dornauer gerät auch in der SPÖ unter Druck

Innsbruck, Wien - Eigentlich war alles bereits in der Landtagssitzung am vergangenen Donnerstag geklärt. Eine unglückliche Formulierung des neuen SPÖ-Chefs Georg Dornauer im Zusammenhang mit der krank im Bett liegenden Grün-Landesrätin Gabriele Fischer („Ich will mir die Frau Landesrätin gar nicht in der Horizontalen vorstellen") sorgte für Irritationen.

Grün-Mandatar Michael Mingler forderte daraufhin eine Entschuldigung, die auch postwendend von Dornauer erfolgte. Er verwies darauf, dass sich seine Wortmeldung natürlich auf die Bettlägerigkeit der Landesrätin bezogen habe. Sollte dies falsch rübergekommen sein, so entschuldige er sich natürlich dafür.

Vizelandtagsvizepräsident Anton Mattle (ÖVP) erklärte in der Sitzung daraufhin an die Adresse Dornauers: „Es spricht für Sie, dass Sie das sofort klargestellt haben." Damit war das Thema abgehakt — bei allen Abgeordneten, auch den Grünen. Und auch in der ÖVP. Zum Video der Landtagssitzung kommen Sie >> hier.

ÖVP schoss sich auf Dornauer ein



Jetzt, eine Woche später, und nach der Designierung Dornauers zum neuen Tiroler SPÖ-Chef begann die ÖVP nachzuwatten und zu twittern. Und zwar in Form von Pressesprecher und Ersatzbundesrat Sebastian Kolland. "Letzte Woche im Landtag noch zum Fremdschämen, diese Woche Parteiobmann. So geht neue SPÖ in Tirol." Er habe das als Privatperson getwittert, meinte Kolland, mit der Partei habe das nichts zu tun. Nur: Das gekürzte Video ging durch die Decke.

ÖVP-Frauensprecherin Barbara Krenn sprach am Donnerstag dann von einer „verbalen, sexistischen Entgleisung", die sie als „inakzeptabel und herabwürdigend" bezeichnete und forderte Konsequenzen. „Hier ist SPÖ-Chefin Rendi-Wagner gefordert. Immerhin ist sie ehemalige Frauenministerin und erste Frau an der Spitze der SPÖ", so Krenn. Es wäre „irritierend und beschämend", wenn Rendi-Wagner ein solches Verhalten in ihrer Partei dulde. „Sexismus jeder Art darf in der österreichischen Politik keinen Platz haben", so die ÖVP-Mandatarin.

Als „unmöglich und entlarvend" bezeichnete Tirols VP-Frauenchefin Elisabeth Pfurtscheller die Aussage Dornauers. „Wer solche Aussagen auf offener Bühne trifft, dem passiert das nicht, sondern der denkt auch so", meint die Nationalratsabgeordnete.

Auch auf Bundesebene reagierte die ÖVP. „Bei dieser Aussage handelt es sich um einen völlig inakzeptablen Untergriff des designierten SPÖ-Tirol-Chefs. Ich hoffe, dass so etwas keinen Platz in der Rendi-Wagner-SPÖ hat", so Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß in einer schriftlichen Mitteilung. Auch sie erinnerte an den Fall Dönmez. ÖVP-Bundesgeschäftsführer Karl Nehammer sagte: „Ich erwarte mir rasche und klare Konsequenzen der SPÖ-Bundesspitze für den Tiroler SPÖ-Chef Dornauer."



Rendi-Wagner lehnt Dornauer für Bundesgremien ab

Die neue SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner zog dann nach dem Wirbel am Donnerstagnachmittag erste Konsequenzen. "Die Aussage von Georg Dornauer jun. ist inakzeptabel. Damit ist er als stellvertretender Bundesparteivorsitzender nicht tragbar", erklärte die neue SPÖ-Chefin via Facebook.

Dornauer werde deshalb "keine bundespolitischen Funktionen - weder im Präsidium noch im Vorstand - übernehmen", schrieb Rendi-Wagner, die am Samstag zu neuen SPÖ-Chefin gewählt wird.

Dornauer: "ÖVP will mich bewusst anpatzen"

Dornauer nahm die Entscheidung von Rendi-Wagner "so zur Kenntnis". Die Landespartei stehe jedenfalls voll hinter ihm, er erhalte zahlreiche entsprechende Anrufe, sagte Dornauer. Er wisse, wie sein umstrittener Sager im Landtag gemeint gewesen sei.

Dieser werde nun von der Landes-ÖVP bewusst lanciert und uminterpretiert, um ihn "anzupatzen", erklärte Dornauer. Jeder, der ihn kenne, wisse, dass ihm jegliche Form von Sexismus völlig fremd sei.

Heinisch-Hosek fordert Dornauers Rücktritt



Auch von den SPÖ-Frauen kam hingegen scharfe Kritik an Dornauer. "Wir SPÖ-Frauen verurteilen das inakzeptable und sexistische Verhalten des Landtagsabgeordneten Georg Dornauer jun.", sagte SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek in einer Aussendung.

"So etwas können, wollen und werden wir nicht stehen lassen. Als Bundesfrauenvorsitzende erwarte ich mir darüber hinaus, dass er seine Konsequenzen zieht und von den Landesfunktionen zurücktritt. Das muss durch die SPÖ Tirol geklärt werden, wir im Bund haben sofort gehandelt", so Heinisch-Hosek. (TT.com)