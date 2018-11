Kinderschutzzentrum erhält neue Leitung

Die Tiroler Kinder und Jugend GmbH (Kinderschutzzentren) erhält eine neue Geschäftsführerin. Die bisherige Leiterin Karin Hüttemann konnte sich nach der Neuausschreibung in den Hearings nicht durchsetzen, sie wird weiterhin, aber mit einer anderen Aufgabe, im Kinderschutzzentrum tätig sein. Die neue Geschäftsführerin soll in den nächsten Wochen präsentiert werden.

Der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler hat im Namen seiner Diözese ein klares Bekenntnis für einen kompromisslosen Einsatz („Null-Toleranz-Prinzip“) gegen Missbrauch in den Reihen der Kirche abgelegt. „Es gilt, die viel zu lange gestützte Mauer des Schweigens aufzubrechen, das Thema Gewalt und sexualisierte Gewalt zu enttabuisieren und eine Kultur des aufmerksamen Hinschauens zu schaffen“, erklärte er am Dienstag in seiner mit „Entschieden einen neuen Weg gehen“ bezeichneten Stellungnahme. Das Vertrauen in die Kirche ist laut Glettler in den vergangenen Jahrzehnten von einigen Priestern und Ordensangehörigen nachhaltig beschädigt worden. „Die nun vorgelegten Zahlen sind beschämend für uns Verantwortliche.“ Der Schutz unserer Kinder und Jugendlichen müsse insgesamt in Zukunft eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein. (pn)