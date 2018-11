Tirols erster Turbokreisel ist offiziell übergeben

Von Christoph Blassnig

Debant, Lienz – Der „Glocknerkreis“, wie der neue zweispurige Kreisverkehr in Debant offiziell genannt wird. ist nach sieben Monaten Bauzeit seiner Bestimmung übergeben worden. Die Fertigstellung der Asphaltierungsarbeiten an der Abzweigung zum Parkplatz der Firma Liebherr kann aufgrund der Witterung erst im Frühjahr abgeschlossen werden. „Sollte es über den Winter zu Setzungen im Unterbau kommen, sind wir mit dieser Entscheidung langfristig auf der sicheren Seite“, erklärte Baubezirksamt-Leiter Harald Haider.

Es handelt sich um den ersten zweispurigen Kreisverkehr in Osttirol und zugleich den ersten seiner Art in Tirol, weil die verantwortlichen Planer um Christian Molzer, Vorstand der Abteilung Verkehr und Straße, sich erstmals für den Bau eines „Turbokreisels“ entschieden haben. Molzer zu den Beweggründen: „Es handelt sich hier um den größten und wichtigsten Verkehrsknoten im gesamten Bezirk Lienz.“ Allein aufgrund des täglichen Verkehrsaufkommens von 20.000, an Spitzentagen im Sommer bis zu 28.000 Fahrzeugen habe dringender Handlungsbedarf bestanden. „Dieser stark staubbelastete und unfallträchtige Abschnitt der B100 war zu entschärfen“, sagte Molzer. „Darum haben wir nach reiflicher Abwägung aller örtlichen Gegebenheiten erstmals in Tirol einen Turbo-Kreisverkehr umgesetzt.“ Die namensgebende Turbinenform sei auf Luftbildern deutlich zu erkennen. Die Besonderheit liege in den überwiegend zweispurigen Zufahrten, die bereits frühzeitig ein Einordnen der Verkehrsteilnehmer in die richtige Spur voraussetzen. Die Außenspur ist jeweils für die nächste Ausfahrt reserviert. Im Kreisverkehr selbst darf die Spur nicht mehr gewechselt werden. „Der Verkehrsfluss wird dadurch deutlich beschleunigt“, sagt Molzer.

Nach siebenmonatiger unfallfreier Bauzeit wurde der Glocknerkreisel in Debant offiziell eröffnet. - Blassnig Christoph

Mit politischen Vertretern der beiden Standortgemeinden Lienz und Debant habe sich „die gesamte Bauführungsetage des Bezirkes“ zur offiziellen Eröffnung eingefunden, wie Harald Haider anmerkte. Diese Baustelle über die Sommermonate mit etlichen Umleitungen und trotz des ständigen Verkehrs unfallfrei abzuwickeln, sei mit Sicherheit eine große Herausforderung für die Unternehmen gewesen, erklärte Andreas Pfurner, Bürgermeister der Marktgemeinde Nußdorf-Debant, der sich auch bei den Anrainern für das Verständnis bedankte. Vom Verkehrsfluss, den Bushaltestellen, Gehsteigen und der neuen Anbindung des Fachmarktzentrums würden alle profitieren, zeigte sich Pfurner zuversichtlich.