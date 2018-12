Alpenverein bleibt dabei: „Es ist genug“

Transitforum nimmt Fehdehandschuh auf

„Wir werden wieder zurückschlagen, wenn sich manche auf unserem Rücken profilieren wollen." Das kündigte am Montag Seilbahnerobmann Franz Hörl (VP) beim Seilbahnertreff in der Wirtschaftskammer in Richtung Alpenverein, WWF, Transitforum und Co. an, die TT berichtete. Transitforum-Chef Fritz Gurgiser nahm diesen Fehdehandschuh gestern gerne auf: „Wir bedanken uns einmal mehr für die Klarheit, wie die Seilbahnwirtschaft zum Landesinteresse, zu Natur, Lebensraum und Regionalwirtschaft steht und wie sie nach wie vor alles ignoriert, was sie in den Zu- und Abbringergemeinden von Kufstein bis zum Arlberg an Belastungen verursacht." Letztlich diffamiere sie damit auch die Landesregierung, so Gurgiser. (mami)