Rekordbudget in Kufstein: Nach der Kultur kommt die Bildung

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Nach dem Kultur Quartier wird die Stadt Kufstein im kommenden Jahr die nächsten Großprojekte angehen, falls am Mittwochabend der Gemeinderat seine Zustimmung zum Haushaltsvoranschlag 2019 von Bürgermeister Martin Krumschnabel gibt. Diesmal steht die Bildung im Mittelpunkt: der Umbau bzw. die Sanierung des Schulzentrums Sparche­n mit 2,96 Mio. Euro, die Errichtung des Kindergartens Sparchen II mit 1,33 Mio. Euro sowie der Finanzierungsanteil für die Ausbaustufe IV der Fachhochschule samt dem Turnsaal mit 500.000 Euro. Diese Investitionen sorgen zugleich für ein Budget in noch nie dagewesener Höhe mit 65,11 Mio. Euro. Der ordentliche Haushalt beläuft sich auf 59,34 Mio. und liegt damit um 2,36 Mio. (oder 4,4 %) über dem Voranschlag für 2018, der außerordentliche Haushalt, über den Großprojekte finanziert werden, erreicht 5,77 Mio. und liegt um rund 500.000 Euro bzw. 9,6 % über dem Voranschlag für das heurige Jahr.

Zugleich wird auch der Schuldenstand steigen. Die Neubauten müssen nämlich auch mittels Darlehen finanziert werden, daher wird mit Ende 2019 ein Schuldenstand von 25,42 Mio. Euro erwartet – um 5,7 Prozent mehr als heuer. Zugleich zahlt die Stadt rund 2,3 Mio. Euro jährlich Kredite zurück. Eine leichte Entspannung könnte das Rechnungsergebnis für 2018 bringen. Vorerst sind 525.000 Euro Überschuss eingeplant, fällt das Ergebnis höher aus, ist nur noch ein geringere­s Darlehen nötig.

Trotz der Großprojekte werden zusätzlich erhebliche Geldmittel in Gemeindestraßen (550.000 Euro), Hochwasserschutz Mitterndorf (225.000 Euro) und Brandschutzmaßnahmen im Altenwohnheim Zell (200.000 Euro) fließen.

„Nicht nur mir ist klar, dass vorerst keine weiteren Großprojekte mehr begonnen werden können", so Martin Krumschnabel (Bürgermeister). - Otter

Möglich sei dieser Rekordhaushalt, so Bürgermeister Martin Krumschnabel, auch, weil die „Abgabenertragsanteile des Bundes um rund acht Prozent gestiegen sind, womit diese Einnahmenposition um rund 1,79 Mio. Euro wächst. Die Kommunalsteuer entwickelt sich ebenfalls sehr erfreulich, sodass für das kommende Jahr 8,880.000 Euro veranschlagt sind“, wie Krumschnabel mitteilt.

Eins stünde fest: „Nicht nur mir, sondern allen Fraktionen im Kufsteiner Gemeinderat ist klar, dass durch die rasche Abwicklung dieser Vorhaben in den nächsten Jahren kein weiteres Großprojekt begonnen werden kann, was aber im Hinblick auf die enormen Investitionen im Bildungsbereich durchaus vertretbar ist“, so Bürgermeister Krumschnabel weiter. Alle Gemeinderatsfraktionen hätten sich angesichts der Aufgaben im Bildungsbereich in ihren Wünschen zurückgenommen, sagt Krumschnabel.

Die steigende Bevölkerung führe zwar im Moment zu erheblichen Vorleistungen der Gemeinde gerade im Schul- und Kindergartenbau, „wird aber in weiterer Folge, sobald die Einwohnerzahl von 20.000 Hauptwohnsitzen überschritten wird, womit man ab dem Jahr 2022 rechnen kann, auch zu erheblichen Mehreinnahmen von zwei bis drei Mio. jährlich führen, und zwar auf Dauer. Damit wird über den Finanzausgleich auch die Fülle der Aufgaben einer Stadt wie Kufstein dann besser berücksichtigt“, macht Krumschnabel einen Blick in die Zukunft.