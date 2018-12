Versenkbare Poller in Innsbruck „so rasch wie möglich“ aufstellen

Innsbruck – Sie werden „Betonhindernisse“ oder „überdimensionale Legosteine“ genannt – und trotz etwas Farbe und dem Versuch, sie wie ein Weihnachtspackerl aussehen zu lassen, stören sie viele in der Stadt. Die Rede ist von jenen Betonbarrieren, die vor den Fußgängerzonen aufgestellt wurden, um die Besucher vor Terrorangriffen zu schützen. In der morgigen Stadtsenatssitzung kommen versenkbare Poller als Ersatz dafür auf die Tagesordnung. Vize-BM Franz Gruber (VP) möchte sie „so schnell wie möglich“ aufstellen lassen. Zahlen soll das aber der Bund.

Die Idee für die Poller ist nicht neu. Wie berichtet, hatte auch die FPÖ schon vor einem Jahr einen entsprechenden Antrag eingebracht. Allein die baulichen Maßnahmen wären demnach auf rund 400.000 Euro gekommen. Auch Grube­r reklamiert die Idee für sich. Um die technischen Voraussetzungen zu schaffen, damit Berechtigte (Einsatzkräfte, aber auch Lieferanten) die Poller versenken können, brauche es wesentlich mehr Geld. 1,3 bis 1,5 Millionen Euro, so die Schätzung in der Stadt. Und da dies eine sicherheitspolizeiliche Maßnahme sei, die vom Ministerium auch als notwendig erachtet werde, solle das Innenministerium das auch bezahlen. „Die Poller wären nachhaltig und längerfristig als die jetzige Lösung, die aber auch von der Polizei abgesichert wurde“, sagt Gruber. Durch die Poller könne man auch den ganzen Bereich absperren. Der Vizebürgermeister ortet auch in der Stadtregierung einen breiten Konsens, dass sich „alle mit der Maßnahme“ identifizieren.

Es ist nicht das einzige Match in Sachen Sicherheit zwischen der ÖVP und der FPÖ. Gruber unterstützte die Forderung von Parteikollegen LA Jakob Wolf nach mehr Polizeibeamten in Innsbruck. Innenminister Herbert Kickl müsse diesbezüglich reagieren. FP-StR Rudi Federspiel konterte die Forderungen. Wolf sollte sich „lieber die Bilanz des ehemaligen Innenministers und nunmehrigen LH Günther Platter anschauen“, in dessen Amtszeit als Innenminister sei die Exekutive finanziell und personell ausgedünnt worden. Federspiel sieht stattdessem die Tiroler Polizeiführung in der Pflicht. (mw)