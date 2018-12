Kinderbetreuung sorgt in Zirl für Zündstoff

Zirl – Vor dem Budgetgemeinderat am Donnerstag sorgt das brisante Thema Kinderbetreuung für dicke Luft in der Zirler Gemeindepolitik: Vize-BM Victoria Rausch (Zirl Aktiv) wirft BM Thomas Öfner (Für Zirl) „Hinhaltetaktik“ und mangelnde Aktivität vor, was die Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzen im geplanten Gewerbegebiet „Zirler Wiesen“ betrifft. Einen Antrag von Zirl Aktiv – in dem die raschestmögliche Entwicklung eines Konzepts für die Einrichtung von Kinderbetreuungsplätzen im Gewerbe­gebiet gefordert wird – hab­e Öfner nicht einmal auf die Tagesordnung gesetzt, ärgert sich Rausch. Und weder im Budget noch im mittelfristigen Finanzplan seien entsprechende Mittel vorgesehen.

Dabei dränge die Zeit: „Die Verkaufsverhandlungen mit Firmen für die gemeinde­eigenen Flächen im Gewerbe­gebiet laufen. Es wäre eine total verbaute Chance, wenn wir in diesem Zuge nicht zusätzliche, dringend benötigte Kinderkrippenplätze schaffen“, meint Rausch. „Wenn alle Flächen vergeben sind, ist es zu spät.“ Derzeit biete Zirl – bei über 8000 Einwohnern – nur 36 Krippenplätze. „Manch­e Eltern weichen schon nach Innsbruck aus.“

Konkret hätte der Gemeinde­rat die Widmung einer „Vorbehaltsfläche Kinderbetreuung“ im Gewerbegebiet beschließen sollen, sagt Rausch, „das wäre für die Verhandlung mit den Interessenten wichtig gewesen“. Jedenfalls brauche es eine Lösung, bei der die Gemeinde selbst Betreiber bleibt, „damit wir auf den Bedarf auch flexibel reagieren können“.

BM Öfner sieht im Vorwurf der „Hinhaltetaktik“ eine „Verdrehung der Tatsachen, die ich aufs Schärfste zurückweise“. Er verweist auf einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates vom September, wonach mindestens zwei neue Kinderkrippengruppen geschaffen werden sollen – und bei der Klärung der Standortfrag­e das Gewerbegebiet „Zirle­r Wiesen“ miteinbezogen werd­e. Anders als von Rausch behauptet, arbeite man seither sehr wohl und ganz konkret an der Umsetzung dieses Grundsatzbeschlusses. Die vierköpfige Projektgruppe, die im Auftrag der Gemeinde die Verkaufsverhandlungen mit den interessierten Firmen führt, prüfe „verschieden­e Möglichkeiten, ob und wie wir am Standort Zirler Wiesen Kinderbetreuung umsetzen können“. Genau dazu habe es schon mehrere Besprechungen mit Firmen und Investoren gegeben – und diese hätten auch signalisiert, dass sie zu einer Zusammenarbeit bereit wären. „Noch liegt nichts Beschlussreifes vor. Sobald es aber Entscheidungen der Gemeindegremien braucht, werden wir diese natürlich zeitnah informieren.“ Öfners Fazit: „Da ist überhaupt nichts zu spät und überhaupt nichts verbaut. Ich weiß nicht, wo Vize-­BM Rausch das herhat.“

Parallel prüfe man weiterhin auch Möglichkeiten, ob am „Schulareal“ im Ortszentrum oder im Zuge eines etwaigen Wohnbauprojektes im Weiler Eigenhofen Kinder­krippenplätze geschaffen werden könnten, ergänzt Öfner. „Eine Antragsflut zum immer selben Thema zu produzieren“, sei dagegen „entbehrlich“, merkt er in Richtung von Vize-BM Rausch an. (md)