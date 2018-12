Bei Chalet-Dörfern in Tirol fehlt der Plan

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Für die meisten Touristiker ist schon sehr klar, was ein klassisches Chalet-Dorf ist: ein Nischenprodukt, das in den letzten Jahren sehr stark boomt und wofür gute Preise zu erzielen sind. „Die Gegenwelt zum Urbanen. Das funktioniert“, meint Hubert Siller, Professor für Tourismus am MCI. „Das Konzept lässt keine verdichtete Bauweise zu.“ Der Gast wolle sich zurückziehen und bei Bedarf abschotten können. Der Prototyp sieht ungefähr so aus: zehn, 15 Blockhütten, die jeden Komfort bieten, dazu ein Haupthaus, in dem es ein Restaurant gibt, wo der Gast, wenn er nicht selbst kochen mag, bedient wird. Falls es zu fad wird, gibt es Yogakurse oder gemeinsames Schneeschuhwandern.

Von der Außenwelt abgeschottet, ist es auch ziemlich egal, wo das Chalet-Dorf steht. Man genießt den Komfort vor Ort und „das alpine Lebensgefühl“, wie Siller sagt. Er rechnet damit, dass es in Tirol 30 bis 40 solcher Chalet-Dörfer gibt. „Das ist überschaubar, auch von der Bettenanzahl.“ Der politischen Aussage, dass die Belastungsgrenze im Tourismus erreicht sei, widerspreche das nicht, meint Siller. „Wenn das ein flächiger Trend wird, dann ist das etwas anderes.“

Der Liste Fritz sind die Chalet-Dörfer, die schon in der Landschaft stehen und noch geplant sind, schon flächig genug. „Beim Tourismus ist in Tirol, wie üblich, alles egal, auch wenn der Bodenverbrauch enorm ist“, sagt Fritz-Landtagsabgeordneter Markus Sint. Den zuständigen Raumordnungslandesrat Johannes Tratter (ÖVP) und die zuständigen Beamten hat er mit Fragen über Fragen zu Chalet-Dörfern eingedeckt.

In der Politik und in der Beamtenschaft ist ganz und gar nicht klar, was nun ein Chalet- oder ein Hoteldorf ist. In der Anfragebeantwortung aus dem Büro Tratter findet sich beispielsweise ein Projekt in Kals am Großglockner. 48.000 Quadratmeter verbaut, 490 Betten, davon einige in Chalets, der Rest im Haupthaus. In Biberwier im Außerfern sind auf 43.000 Quadratmetern 562 Betten, ein Teil davon in Chalets, geplant. „Kleiner“ geht’s beim Nachbarn in Ehrwald: 5800 Quadratmeter, 190 Betten, maximal 60 davon in Chalets.

„Für die Einheimischen gilt verdichtete Bauweise und Käfighaltung, für die Touristen Bodenhaltung und Narrenfreiheit“, kritisiert Sint. Die Oppositionspartei regt unglaublich auf, dass gebaut und gebaut werde und das Land nichts dagegen tue. „Die Chalet-Dörfer entstehen oft dort, wo kein Tourismus ist. Da fehlt es an Infrastruktur, die Gäste müssen Verkehr produzieren.“ Außerdem würden die Blockhütten dazu verleiten, sie als Freizeitwohnsitz zu nutzen. „Und wer soll das kontrollieren? Der Bürgermeister, der dann durch das entlegene Chalet-Dorf stapft?“, fragt Sint.

Wieder eine Frage. Diesmal leicht mit „Ja“ zu beantworten, aber schwer in der Praxis umzusetzen. Der Chef der Abteilung Raumordnung, Robert Ortner, findet Chalet-Dörfer „nicht grundsätzlich verkehrt“. Es brauche aber eine Definition und ein neues Regelwerk. Beides würde von den Experten im Land gerade ausgearbeitet, sagt er. „Wir wollen eine raumverträgliche Tourismusentwicklung. Bodensparend gilt für Einheimische und Touristen.“

Das Land denkt laut Ortner daran, eine gewisse Dichte bei den Chalet-Dörfern vorzuschreiben und Genehmigungen restriktiv zu handhaben. „Es besteht einfach die Gefahr einer latenten Freizeitwohnsitznutzung. Dazu kommt die geringe Baudichte und dass in vielen Fällen keine Nachhaltigkeit gegeben ist.“ Solche Blockhütten-Leichen oder „Problemfälle“, wie Ortner sie nennt, gebe es bereits in manchen Gemeinden zu bestaunen.

Im Landhaus rauchen jedenfalls die Köpfe. „Wir haben erkannt, dass diese Nische boomt und wollen sie reglementieren“, sagt ein Jurist. Die rechtlichen Voraussetzungen sind schwierig. Das Land tritt als Behörde bis dato bei Projekten ab 150 Betten auf den Plan, darunter sind die Gemeinden mit ihrem Bebauungsplan zuständig. Dort im Gemeinderat und allen voran bei den Bürgermeistern liegt die örtliche Raumordnung. Bei den Chalet-Dörfern, die bereits gebaut sind, war alles möglich. Von der Umwidmung bis zum Ausschöpfen eines bestehenden Bebauungsplanes. Selbst wenn Freizeitwohnsitze entstehen, wäre das rechtlich okay, so lange deren Anteil nicht mehr als acht Prozent in der Gemeinde ausmacht.