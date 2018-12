Zusammenschluss Hochoetz-Kühtai: Die Spannung in Haiming steigt

Von Alexander Paschinger

Haiming – Sechs Listen, aber nur zwei Möglichkeiten: Zustimmung oder Ablehnung, denn Enthaltung wird gemeinhin als Nein gewertet. Am Samstagvormittag kommt es ab 9 Uhr im Gemeindeamt Haiming zu einem Showdown, mit Spannung darf schließlich die Meinung des 17-köpfigen Gemeinderates zum Skigebietszusammenschluss Hochoetz-Kühtai über die Feldringer Böden erwartet werden. Eines scheint schon im Vorhinein klar: Anders als in der Nachbargemeinde Oetz am vergangenen Freitag wird es in Haiming keinen einstimmigen positiven Beschluss geben, zwei Listen geben nämlich schon im Vorfeld bekannt, dass sie gegen das Projekt in dieser Form stimmen werden.

Und so sind die zwei Grünen-Mandatarinnen Petra Hofmann und Claudia Melmer sowie der SPÖ-Gemeinderat Bernhard Zolitsch bislang die Ersten, die sich klipp und klar „gegen diese Skigebietserweiterung“ aussprechen. Sie beziehen sich auf das vorgestellte Projekt mit den drei Bahnen. Alexandra Zolitsch, die Haiminger SPÖ-Ortsvorsitzende, stellt sich die Frage, inwieweit hier „Kalkül“ vorliege: „Erst wird in Oetz ein wohnpolitisch äußerst umstrittenes Investorenmodell mit der für die Bergbahnen wichtigen Infrastruktur begründet. Nun wird ein Skigebietszusammenschluss damit argumentiert, dass das Investorenmodell wirtschaftlich und strukturell eben einen solchen benötige.“ Eine solche „Spirale des unkontrollierten Wachstums ist abzulehnen“. Melmer vermutet im Vorfeld eine Zustimmung mit 9:8 für das Projekt: Sie rechnet die achtköpfige Bürgermeisterliste den Befürwortern zu und sieht FPÖ-Mandatarin Monika Prantl als Zünglein an der Waage. Die Grüne hofft aber, „den einen oder anderen mit Argumenten noch überzeugen“ zu können.

Aus dieser vermuteten Befürworter-Phalanx ist am wenigsten zu hören. Bürgermeister Josef Leitner hält sich zurück: „Am Samstag um ca. 10 Uhr werde ich meine Haltung darlegen, bis dahin gibt es kein Wort.“ Und GR Prantl meint etwa gegenüber der TT zur Frage nach ihrer Einstellung: „Keine Auskunft.“

Die Neue Liste unter Matthias Mair (drei Mandate) und die zweiköpfige Bürgerliste von Stephan Kuprian und Rud­i Wammes haben für heute Donnerstag Vorbesprechungen mit ihren Listenmitgliedern zum Abstimmungsverhalten angesetzt.

Zumindest bei der Neuen Liste zeichnet sich ein Trend ab. Mair selbst steht „dem Projekt nicht positiv gegenüber“. Auch habe er bei so mancher Wortmeldung seiner Kollegen eine negative Haltung herausgehört. Mair hat übrigens selbst am Land­ecker Uni-Ableger Tourismus studiert.