Hall schnürt 52-Mio.-Euro-Budget

Grüne fordern Böllerverbot

Die Verwendung von Böllern und Raketen solle in Hall zu Silvester untersagt, ein ganzjähriges Verbot angedacht werden — das forderten die Haller Grünen per dringlichem Antrag im Gemeinderat ein. Als Gründe nannte GR Thomas Erbezni­k die Lärm- und Luftbelastung für Mensch und Tier, den Feinstaub und den Müll auf den Feldern.

BM Eva Posch (VP) erklärte, dem Antrag nicht zustimmen zu können, da das Zünden solcher pyrotechnischer Artikel im Ortsgebiet ohnehin bundesgesetzlich verboten sei. Die Bürgermeisterin könne lediglich Ausnahmen genehmigen. „Wir als Stadt haben gar nicht die Kompetenz, die Einhaltung dieses Gesetzes zu kontrollieren", so Posch. Für die Exekution des Gesetzes sei ausschließlich die Bundespolizei zuständig, betonte auch Stadtamts­direktor Bernhard Knapp.

GR Nicolaus Niedrist (Für Hall) regte an, die Stadtpolizei zum Vollzug zu ermächtigen: „Wenn es ein Verbot gibt, dann gehört es auch exekutiert." Die Vorstellung, dass Stadtpolizisten zu Silvester auf die „Jagd" nach Raketen & Co. gehen könnten, stieß in der Debatte aber auf wenig Gegenliebe.