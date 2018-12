Innsbrucks Budget ist unter Dach und Fach

Innsbruck – Nachdem am späten Donnerstagabend Georg Willi seine erste Budgetrede als Innsbrucker Bürgermeister hielt und darin von einem „Sparbudget“ sprach, ging die Opposition mit dem Entwurf hart ins Gericht. Gestern wurde das Budget mit den Stimmen der Regierungskoalition mehrheitlich beschlossen. Dazwischen gab es eine Diskussion quer durch den Gemüsegarten – von Drogenpolitik und Waffenverbot bis zu Bildung und Verwaltung.

Wie berichtet, weist Willis erstes Budget ein Minus von 15 Millionen Euro aus. Etwas, was der Bürgermeister „im Budgetvollzug“ ausgleichen möchte. Die Finanzabteilung rechnet mit weiterhin starkem Wachstum von 2,2 Prozent. Neben der Stadtbibliothek (2,4 Millionen Euro) schlägt etwa auch das Maximilianjahr mit 900.000 Euro zu Buche. Die Bürger werden das Budget bei gestiegenen Kosten für die Abfallgebühren (+2,9 %) und bei Steigerungen der Elternbeiträge für Kindergärten (+7,2 % – wurden seit 2015 nicht mehr erhöht) bemerken. Sonstige Tarife steigen um 2,5 Prozent.

Finanzausschuss-Vorsitzender Markus Stoll (FI) verwies sämtliche Meldungen, wonach die Stadtkassen leer seien, ins Reich der „Märchen“. Er sagte in seiner Rede: „Wir sind weder pleite, noch müssen wir tagtäglich bis in den kleinsten Winkel hinein sparen – was dieses Budget ohnedies nicht im Übermaß tut.“

Als „wilde Jahre“ beschrieb FPÖ-Klubobmann Markus Lassenberger die vorhergegangene Gemeinderatsperiode und ritt heftige Attacken gegen die jetzige Vize-BM Christine Oppitz-Plörer (FI). Lassenberger: „Nicht der Ski-berg ist es, der ewig mit ihrem Namen verbunden sein wird, sondern der Schuldenberg. Innsbrucks höchster Berg, der weiter wächst, dessen erste 130 Millionen aber Ihrem Wirken zu verdanken sind.“

Oppitz-Plörers Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie strich die großen Werte hervor, die in diesen Jahren geschaffen wurden. Und merkte an, dass man, wenn man die Schuldenentwicklung ansehe, auch das gestiegene Anlagevermögen der Stadt beachten müsse. Dies sei von 2,6 Milliarden Euro (2012) auf 3,128 Milliarden Euro (2017) gestiegen. VP-Klubobmann Johannes Anzengruber sieht im Budget die „richtige Richtung“ eingeschlagen, forderte aber „massive Transparenz und Budgetdisziplin“ ein. Für die SPÖ sagte GR Irene Heisz, dass man die „Träume der Realität“ anpassen müsse. Sie vermisste von der Opposition „jegliche Ideen“ zur Verbesserung.

Julia Seidl, GR der NEOS, sah gerade mal ein „Rumpfbudget“, just in der derzeitigen Hochkonjunkturphase sei es Zeit zu sparen. Heftige Kritik kam auch von der Liste Fritz. GR Tom Mayer: „Die vergangene Regierung hat völlig über ihre Verhältnisse gelebt. Das müssen jetzt alle Innsbrucker ausbaden.“ Die gestiegene Pro-Kopf-Verschuldung (Anm.: 1050 Euro) schrieb auch GR Gerald Depaoli (GI) der Vorgängerregierung um Oppitz-Plörer zu. Er sprach von „Misswirtschaft“. Für Mesut Onay (ALI) dürfe die Stadt nicht zulassen, dass ein Sparkurs „zu jahrelangen sozialen Verwerfungen führt“. Reinhold Falch vom Seniorenbund sagte: „Die Rückkehr zur Sparsamkeit ist ein Gebot der Stunde.“ Auf 120 Millionen Euro (inkl. Pensionen) steigt übrigens der Personalaufwand der Stadt – bei 390 Millionen Euro Gesamtausgaben. Die Stadt will bei Nachbesetzungen sorgsam sein. (mw)