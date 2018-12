Land stockt Geld für Schule in Neustift auf

Neustift i. St. – Die Bauarbeiten für den neuen Schulcampus mit Internat für die Ski-Mittelschule im Neustifter Ortsteil Kampl stehen vor dem Abschluss. Rund 33 Millionen Euro werden insgesamt investiert. Das Land Tirol erhöht nun die Fördermittel um 1,2 Millionen Euro für das Gesamtprojekt. Grund dafür ist nicht etwa eine Kostenüberschreitung, wie Landtagsabgeordneter Florian Riedl (ÖVP) gegenüber der Tiroler Tageszeitung betont. Der Landtag beschloss die Indexanpassung auf 9,71 Prozent der Fördersummen. Das bedeutet eine Million Euro mehr für den Schulneubau, für den die Gemeinde zuständig ist, sowie 200.000 Euro für das Internat, das in die Zuständigkeit des Landes fällt. „Die Verschiebung der Baufertigstellung von September 2018 auf Februar 2019 bewirkte aufgrund der aktuell schwierigen Marktpreissituation in der Bauwirtschaft eine Steigerung der Baukosten, daher war diese Anpassung und die zusätzliche Unterstützung mit finanziellen Mitteln nicht zu vermeiden“, sagt Riedl.

Bürgermeister Peter Schönherr ist froh, dass „das Land uns auch bei unvermeidbar anfallenden Mehrkosten nicht im Stich lässt“. Die Gemeinde selbst muss ihr Budget nicht eigens aufstocken, da man den Baukostenindex stets im Auge und laufend Eigenmittel zugeschossen hatte.

Nach den Weihnachtsferien soll bereits das Internat bezogen werden. Geplant war bislang, dass die Schulen (Volksschulen, Polytechnische und Ski-Mittelschule) in den Semesterferien 2019 folgen. Ob sich das auch tatsächlich ausgeht, entscheidet sich laut BM Schönherr in der zweiten Jännerwoche. „Gegebenenfalls übersiedeln die Schulen erst in den Osterferien, wir haben ja keinen Zeitdruck“, erklärt Schönherr. (dd)