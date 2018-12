Prominenter Rechtsanwalt blitzt mit Grunderwerb ab

Von Peter Nindler

Gries am Brenner – Darf er oder nicht? Der prominente Anwalt Hermann Holzmann ist derzeit in einen brisanten Streit mit der Gemeinde Gries am Brenner um eine 686 Quadratmeter große Wiese verwickelt. Holzmann hat in Nößlach einen Freizeitwohnsitz und seinerzeit Grundstücke geerbt. Auf eines, das an sein Anwesen angrenzt, hat Holzmann laut eigenen Angaben damals aus wirtschaftlichen Gründen zugunsten seines Bruders verzichtet. Vorerst. Denn im Vorjahr erfolgte die Schenkung bzw. der Rechtserwerb. Weil Holzmann kein Bauer ist, benötigte er die grundverkehrsrechtliche Zustimmung. Die wurde ihm von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck zuerst erteilt, nach Einspruch der Gemeinde jetzt vom Landesverwaltungsgericht (LVwG) allerdings verwehrt.

Für Holzmann ist es ausschließlich eine erbschaftsrechtliche Verpflichtung, auf die das Verwaltungsgericht überhaupt nicht eingegangen sei. Der Anwalt wird das Höchstgericht anrufen und ist sich sicher, „dass ich Recht bekomme. Weil nach ständiger Judikatur unserer Höchstgerichte der letzte Wille bzw. die erbrechtlichen Ansprüche immer zu erfüllen sind.“ Andererseits eröffnet der Fall jedoch tiefe Einblicke in das Geschehen um den landwirtschaftlichen Grundverkehr in Tirol.

Das Land bemüht sich derzeit, die Regelungen für den Kauf von Grund und Boden in Tirol zu verschärfen. Vor allem mit Freiland. Schließlich wird auch in der Landwirtschaft zunehmende Spekulation mit landwirtschaftlichen Flächen kritisiert. Bauernland sollte in Bauernhand bleiben, lautet der durch das Europarecht bereits stark aufgeweichte Grundsatz. Aber zumindest in den Grundzügen will das Land den Rahmen wieder enger fassen. Der Innsbrucker Europarechtsexperte Walter Obwexer wurde deshalb mit einem Gutachten betraut, das im Jänner vorliegen soll.

Der Fall Holzmann im Wipptal zeigt andererseits, wie derzeit die Entscheidungspraxis läuft. Schließlich kommen die Behörden ebenfalls zu unterschiedlichen Auffassungen, selbst ein und derselbe Gutachter ist sich nicht schlüssig. Die 686 Quadratmeter landwirtschaftlicher Grund, die Holzmann erhielt, wurden nämlich aus einem 2,2 Hektar großen Grundstück herausgelöst.

Die Bezirkshauptmannschaft Innsbruck hatte kein Problem damit, weil es auch weiterhin verpachtet werden soll. Doch die Gemeinde Gries sah dies anders und erhob Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht: Der Rechtserwerb sei weder im öffentlichen Interesse gelegen, noch diene er der Erhaltung oder Stärkung eines lebensfähigen Bauernstandes in Tirol, wurde argumentiert.

So weit, so gut. Das Verwaltungsgericht bat die Abteilung Agrarwirtschaft um ein Gutachten. Und jetzt kommt es. In der ersten Stellungnahme vom 3. Oktober 2018 hieß es, dass mit der Neubildung und Veräußerung von 686 Quadratmetern ein unwirtschaftlich kleines Grundstück geschaffen werde. Aus agrarfachlicher Sicht widerspricht der Rechtserwerb nicht dem öffentlichen Interesse der Schaffung, Erhaltung oder Stärkung leistungsfähiger land- oder forstwirtschaftlicher Betriebe und auch nicht der Schaffung, Erhaltung oder Stärkung eines wirtschaftlich gesunden land- oder forstwirtschaftlichen Grundbesitzes auf Veräußerer-Seite. Das Gericht forderte aber noch eine Ergänzung an. Und siehe da, 14 Tage später kommt der Gutachter zu einem völlig anderen Schluss: Plötzlich widerspricht diese Neubildung und Veräußerung/Übergabe der Schaffung, Erhaltung oder Stärkung eines leistungsfähigen land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes bzw. Grundbesitzes.

Für das Landesverwaltungsgericht stand somit fest: „Die Bildung von Grundstücken im Freiland mit einem Flächenausmaß von wenigen hundert Quadratmetern und damit lediglich in der Größe eines Bauplatzes (!) sind vor dem Hintergrund der heutigen modernen Bewirtschaftungsformen generell als nachteilig anzusehen“, wollte das Gericht kein öffentliches Interesse erkennen.