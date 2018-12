Dornauer (SP) will den Landtag stärken

Die SPÖ bekenne sich zur föderalen Struktur im Lande, gleichwohl zum Subsidiaritätsprinzip, sagt der designierte SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer. Umso dringlicher sei es aber, dass die Landtage, die in den stets wiederkehrenden Reformdiskussionen in Frage gestellt würden, inhaltlich aufgewertet würden. Für Dornauer ginge das am besten durch die Einrichtung eines eigenen Verfassungsdienstes für den Landtag. Ebensolcher ist bis dato im Amt der Tiroler Landesregierung eingerichtet. Das, so Dornauer, solle die qualitative Arbeit des gesetzgebenden Organs Landtag gewährleisten: „Die Beratung der Abgeordneten sowie der Klubs in Rechtsfragen, die in Zusammenhang mit den Geschäftsgegenständen des Landtages stehen, sollen zu seinen Hauptaufgaben zählen.“ Parallelen zieht Dornauer zur jüngsten Budgetdebatte im Landtag: „Diese war eine äußerst lebendige und kontroversielle. Nicht nur, weil die gesamte Opposition der schwarz-grünen Regierungsvorlage eine Absage erteilt hat, sondern weil man auch im Vorfeld das vertiefende Gespräch mit der zuständigen Abteilung geführt hat.“

Förderzusagen in der Höhe von über sechs Millionen Euro haben 2018 das Austrian Wirtschaftsservice (AWS) sowie das Land Tirol fünf größeren und fünf kleineren Vorhaben im Bereich der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte erteilt. Das teilte gestern der zuständige LHStv. Josef Geisler (VP) mit. Die Gesamtinvestitionssumme dieser Projekte betrug 25,5 Mio. €. Dreimal im Jahr erfolgt ein österreichweites Auswahlverfahren. Tirol schneide hier sehr gut ab, sagt Geisler. (mami, TT)