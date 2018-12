Osttiroler müssen Spitalsflüge zahlen

Von Peter Nindler

Innsbruck, Lienz — Es ist ein Rechtsstreit, der sich schon über Jahre hinzieht: Der Bezirkskrankenhausverband Lienz will nämlich die Kosten für die so genannten medizinisch erforderlichen Überstellungsflüge vom Bezirkskrankenhaus Lienz in andere Schwerpunktkrankenhäuser in Innsbruck, Salzburg oder Klagenfurt nicht zahlen. Zuletzt ging es wiederum um 390.000 Euro, die der Christophorus Flugrettungsverein (ÖAMTC) geltend gemacht hat. In einer ersten Runde flog der Verband mit dem Obmann und Matreier Bürgermeister Andreas Köll (ÖVP) juristisch bereits eine Niederlage ein, doch der Verband gab nicht auf.

Erneut wollte man nicht nur das Tiroler Rettungsgesetz kippen, sondern gleichzeitig die Zahlungsverpflichtungen für die Interhospitaltransporte auf das Land schieben. Osttirol fühlt sich nämlich benachteiligt. Zum einen sehen die Gemeinden nicht ein, warum das Land Tirol mit einer Regelung das Krankenhaus bzw. die Gemeinden mit 100 Prozent der Kosten belastet, aber nur 50 Prozent davon zahlt. Andererseits ist Krankenhaus-Obmann Andreas Köll der Ansicht, dass die Überstellungsflüge von der Landesleitstelle in Innsbruck und nicht vom Bezirkskrankenhaus organisiert werden. Die Spitäler hätten deshalb nichts zu entscheiden, alles erfolge über die Leitstelle Tirol, weil diese den Hubschrauber anfordert, wird argumentiert.

Doch auch der zweite Versuch, dies rechtlich durchzufechten, ist jetzt gescheitert. Schon zuvor haben die Vorinstanzen und zuletzt der Verfassungsgerichtshof die Klagen abgewiesen. Jetzt liegt auch die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vor: Mangels Voraussetzungen wurde die außerordentliche Revision des Bezirkskrankenhausverbands nicht behandelt. Damit müssen an den ÖAMTC endgültig 391.000 Euro gezahlt werden. Die Überlegung des Klägers, die gesetzliche Bestimmung des Tiroler Rettungsdienstgesetzes 2009 zwinge ihn, so vorzugehen, dass bereits ein Rechtsverhältnis geschaffen werde, reiche nicht für sein Feststellungsbegehren aus, heißt es in der Entscheidung des Höchstgerichts.

Damit wird indirekt einmal mehr auch das Tiroler Rettungsgesetz bestätigt. Für den Verfassungsgerichtshof bestehen bekanntlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn der Tiroler Gesetzgeber eine im überörtlichen Interesse gelegene Regelung zur Kostentragung für „qualifizierte Krankentransporte" zwischen zwei Krankenhäusern trifft. Vor allem, wenn diese dazu dient, Patienten medizinisch geeignet zu versorgen. Dies sei schlussendlich unter den kompetenzrechtlichen Begriff des „Rettungswesens" einzureihen, heißt es.