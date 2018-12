Innsbruck: Langer Weg zum Drogenkonsumraum

Von Marco Witting

Innsbruck, Köln – Das, wo­rüber in Innsbruck seit einigen Wochen heftig diskutiert wird, gibt es in Köln schon seit 2001 – einen Drogenkonsumraum. Andreas Hecht ist Leiter der Fachabteilung Gesundheits- und Integrationshilfe beim SKM Köln (Sozialdienst Katholischer Männer). Und in seiner Funktion hat er die Entwicklung des Drogenkonsumraums direkt am Kölner Hauptbahnhof von Anfang an mitbegleitet.

In Deutschland wird ein derartiger Raum laut Gesetz so definiert: „eine Einrichtung, in deren Räumlichkeiten Betäubungsmittelabhängigen eine Gelegenheit zum Verbrauch von mitgeführten, ärztlich nicht verschriebenen Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt wird“. Hecht erklärt die Entwicklung in Köln so: „Der Gesetzgeber hat das im Jahr 2000 auf Basis einer Rechtsverordnung für jedes Bundesland möglich gemacht. Die Länder mussten das nicht machen, konnten aber.“ Als diese Voraussetzung geschaffen war, sei schnell klar gewesen, dass die SKM Köln dies „niederschwellig“ anbieten wolle. Allerdings nur eingebettet in verschiedenste weitere Bereiche. „Puzzleteile“ nennt Hecht das. Und diese Puzzleteile sind einerseits Präventionsarbeit, andererseits auch die Sozialarbeit. „Für uns war klar, dass wir das einbetten müssen in Streetwork und wir damit Menschen erreichen können, die wir sonst nicht erreichen konnten.“ Man habe den Raum auch immer als gesundheitspolitische Maßnahme gesehen. Als zweite Einrichtung in Nordrhein-Westfalen startete man dann 2001. Allerdings mit einem anderen Konzept, als dies etwa in der Schweiz (wo es die „Fixerstübli“ auch gibt) der Fall war. „Wir wollten es nicht isoliert betrachten von einer sonstigen Hilfseinrichtung und haben nur drei Plätze geschaffen“, sagt Hecht, der darin eines der Erfolgsrezepte sieht. So könne man auch jene Menschen, die nur in den Konsumraum kommen, „dem Hilfssystem zuführen“. Generell sagt er, dass zu große Einrichtungen alle überfordern würden. Auch die Anrainer – eine Erfahrung, die man mittlerweile in Innsbruck wohl teilt. „Wenn 30 unserer Klienten irgendwo sind, dann gibt das auch Probleme“, sagt der Experte. Apropos Anrainer: Wie ging es in Köln damit?

Hecht: „Wir haben hier am Hauptbahnhof Köln einen Vertrauensvorschuss bekommen. Die Anrainer waren und sind froh, dass wir da sind.“ Es sei in solchen Fällen ein „Fehler“, die Klienten irgendwo zu vertreiben und zu konzentrieren. Gerade der öffentliche Raum müsse mit ordnungspolitischen Maßnahmen gesteuert werden. Man sei in Köln, etwa was Ansammlungen vor der Tür betreffe, sehr restriktiv, sagt der Abteilungsleiter des SKM Köln.

Die größte Skepsis zu Beginn habe es übrigens nicht von Anrainern gegeben und auch nicht von der Polizeiführung. Sondern von den Beamten auf Streife, die rund um den Bahnhof in Köln Dienst taten. „Auch hier muss man einen engen Austausch mit den Streetworkern, der Polizei und dem Ordnungsamt halten“, sagt Hecht. Insgesamt gibt es derzeit in Deutschland 24 derartige Einrichtungen. Aus den Einrichtungen in Frankfurt gibt es beispielsweise sehr genaue Statistiken über die Nutzer dieser Drogenkonsumräume. Drei Viertel davon sind männlich. Ihr Durchschnittsalter ist rund 40 Jahre. Heroin war der am häufigsten konsumierte Stoff in diesen Räumen im Jahr 2016.

In Innsbrucks Stadtpolitik ist man von einem Drogenkonsumraum derzeit wohl noch weit entfernt. Vize-BM Franz Gruber (VP) will jedenfalls keinen „Schnellschuss“. Er möchte zuerst alle rechtlichen Fragen abgeklärt wissen. Zwar gebe es die Rechtsansicht aus der Uni Innsbruck, dass ein derartiger Raum auch in Österreich möglich sei. Dies sei aber eben nur eine Rechtsmeinung und nichts Verbindliches. Die ganze Situation sei „sehr komplex“, und neben diesen Fragen gelte es auch gleichzeitig ein Konzept zu entwickeln. Dafür gebe es in Innsbruck allerdings genügend Experten, auf deren Wissen man zurückgreifen könne. Dies alles müsse in enger Abstimmung mit dem Land geschehen. Letztlich wäre so ein Drogenkonsumraum in Innsbruck ja beispielgebend für das ganze Bundesgebiet.

Weiterhin skeptisch ist etwa die Innsbrucker FPÖ. StR Rudi Federspiel würde dem Projekt erst dann zustimmen, „wenn rechtlich alles geklärt“ ist. Federspiel zeigte sich diesbezüglich einmal mehr „sehr skeptisch“ und forderte, stattdessen mehr Geld auch aus dem Stadtbudget für die Drogenprävention lockerzumachen.