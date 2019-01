Airbnb: Hauser für Registrierung der Vermieter

Innsbruck – 1800 Wohnungs­suchende warten in Innsbruck auf einer Vormerkliste für eine städtische Wohnung. Gleichzeitig sind jetzt Fälle aufgetaucht, wo günstige Stadtwohnungen über Buchungsplattformen wie Airbnb vermietet werden. Wegen dieser unerfreulichen Entwicklung hat die Stadt aktuell alle Mieter angeschrieben und sie über die Konsequenzen solcher Vermietungen informiert.

„Bei Missbrauch funktioniert das Konzept des geförderten Wohnbaus nämlich nicht“, erklärt Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Die Abteilung „Wohnungsvergabe“ kontrolliert immer wieder Buchungsplattformen. „Wenn dort städtische Wohnungen angeboten werden, kann dies zur fristlosen Kündigung führen“, erklärt Referatsleiter Christian Zabernig, Diese Kündigungen wurden bereits ausgesprochen.

Handlungsbedarf ortet auch der freiheitliche Nationalrat Gerald Hauser. Und zwar generell und in zweifacher Hinsicht: „Zum einen werden dem Wohnungsmarkt wichtige Wohnungen entzogen. Andererseits leiden Beherbergungsbetriebe unter dieser Konkurrenz, weil die Zimmer an der Finanz vorbei vermietet werden.“ Über das Tiroler Tourismusgesetz gibt es laut Hauser die Möglichkeit, eine Registrierungspflicht einzuführen. Das Burgenland sei hier Vorreiter, die schwarz-grüne Landesregierung müsste hier nachziehen. Buchungsplattformen würden nach dem E-Commerce-Gesetz in das Tourismusgesetz aufgenommen, sodass Anbieter wie Airbnb oder Booking.com ihre Vertragspartner bei der jeweiligen Gemeinde melden müssten. Hauser: „Daraus folgt, dass Nächtigungen nicht mehr an der Gemeinde und der Finanz vorbeigehen.“

Für Hauser werden damit gleiche steuer-, sozial- und gewerberechtliche Verpflichtungen für die Plattformökonomie sowie die Anmeldeverpflichtung verankert. „Außerdem weiß die Gemeinde, welche Wohnungen vermietet werden.“ Tirol müsste hier nachziehen, „im Regierungsprogramm auf Bundesebene haben wir uns klar dafür ausgesprochen“. Hinsichtlich der sich verschärfenden Wohnungssituation in Städten wie Innsbruck sollte die Landesregierung endlich handeln.

Im schwarz-grünen Regierungsübereinkommen hat sie sich ohnehin dazu verpflichtet. Gleiche Wettbewerbsregeln für professionelle Airbnb- und gewerbliche Anbieter im Tourismus und praxistaugliche Regelungen im Landesbereich seien anzustreben, heißt es darin. (pn)