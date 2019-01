Stadtwohnung auf Lebenszeit in Innsbruck in der Kritik

Von Denise Daum

Innsbruck – Ist es noch zeitgemäß, dass das Recht auf eine Stadtwohnung, wenn man sie einmal zugesprochen bekommen hat, auf Lebenszeit besteht – unabhängig von etwaiger geänderter Einkommens- und Lebenssituation? Und mehr noch: innerhalb der Familie weitergegeben werden kann? Nicht wirklich, sagen Innsbrucks Politiker. Der begrenzte Wohnraum und die horrenden Wohnungspreise in Innsbruck sind ein virulentes Problem. Um etwas Druck vom Markt zu nehmen, baut die Stadt selbst fleißig. Derzeit gibt es rund 6000 so genannte Stadtwohnungen, errichtet und verwaltet von der Innsbrucker Immobiliengesellschaft IIG. Deren Mieten liegen deutlich unter jenen am freien Markt. Wer die Voraussetzungen erfüllt und die Einkommensgrenze nicht überschreitet, bekommt eine derartige Stadtwohnung – mit unbefristetem Mietvertrag.

Bürgermeister Georg Willi (Grüne) erklärt, dass „Handlungsbedarf“ bestehe. Er findet es „ehrlich gesagt“ nicht gerecht, dass Stadtwohnungen auf Lebenszeit vergeben werden, nur aufgrund einmaliger Einkommensnachweise. „Andererseits ist Verlässlichkeit ein hoher Wert und ich möchte schon, dass jemand, der von der Stadt ein leistbares Dach über dem Kopf bekommt, dieses auch behalten kann.“ Über die Weitergabe innerhalb der Familie müsse jedenfalls diskutiert werden.

Rasch etwas ändern möchte Georg Willi zunächst einmal bei jenen leerstehenden Stadtwohnungen, bei denen ein Abriss und Neubau geplant ist, wie im Pradler Saggen oder im Schlachthof. Diese Wohnungen können aufgrund der Regel mit unbefristeten Mietverträgen nicht vorübergehend – also bis zum Abriss – vergeben werden. „Das ist schade, weil wir hier Menschen rasch helfen könnten“, erklärt Willi. Er bemüht sich deshalb, eine politische Mehrheit zu finden, um zumindest für derartige Wohnungen Mietverträge mit einer Befristung vergeben zu können. Unabhängig davon: Eine grundsätzliche Diskussion rund um dieses Thema sei höchst an der Zeit.

Lucas Krackl, Klubobmann von Für Innsbruck, betont, dass sich seine Fraktion stets für eine „Fehlbelegungsabgabe“ ausgesprochen habe. Sprich, wer mehr verdient, kann gern bleiben (auch im Sinne der sozialen Durchmischung), soll aber mehr zahlen.

Auch die ÖVP möchte „im sozialen Wohnbau die Treffsicherheit steigern“, wie Stadtparteiobmann Franz Gruber unterstreicht. Er nennt – genauso wie Lucas Krackl – die geplanten städtischen Starterwohnungen am Campagne­areal als gutes Beispiel für die Möglichkeit einer kurzzeitigen Unterstützung.

FPÖ-Stadtparteichef Rudi Federspiel spricht sich für eine regelmäßige Meldepflicht der Mieter aus. „Wenn sich das Einkommen verändert, ist man schon allein moralisch dazu verpflichtet, eine höhere Miete zu zahlen.“

Die SPÖ sieht das vordringliche Problem darin, dass Stadtwohnungen in der Familie weitergegeben werden. Hier brauche es eine Überprüfung, ob auch ein Anspruch besteht, erklärt SPÖ-Klubobmann Helmut Buchacher.

In einem sind sich alle einig: In bestehende Verträge soll nicht eingegriffen werden.

Den Willen der Politiker in ein rechtliches Konstrukt zu gießen, ist allerdings gar nicht so einfach. IIG-Geschäftsführer Franz Danler weist darauf hin, dass zunächst einmal zwischen Stadtwohnungen und Wohnungen gemeinnütziger Bauträger wie Tigewosi, Neue Heimat oder WE unterschieden werden muss. Bei Letzteren – immerhin rund 10.500 Wohnungen in Innsbruck – hat die Stadt lediglich das Vergaberecht, aber keinen Gestaltungsspielraum bei den Verträgen. Aber auch bei den städtischen Wohnungen ist eine Anpassung des Mietzinses an das Gehalt nicht so einfach vertraglich zu regeln. Ein Hebel wäre die Befristung des Mietverhältnisses. „Das wäre nur bei Neuabschlüssen möglich“, schickt Danler voraus. Ein Problem bei Befristungen sei aber wiederum, dass per Gesetz bei Altbauwohnungen Abschläge vorgeschrieben sind. Zudem gilt für Altbauwohnungen ohnehin schon ein niedriger Richtwertzins von 6,81 Euro pro Quadratmeter. Die Stadt gewährt zudem einen freiwilligen Abschlag von 15 Prozent, sodass die Miete in städtischen Altbauwohnungen 5,75 Euro beträgt.

Für Neubauten wie jene in der Bienerstraße gelten wiederum die Bestimmungen der Wohnbauförderung. „Hier sind Befristungen möglich, allerdings gibt es keinen Gestaltungsspielraum, was den Mietzins betrifft. Es greift das Kostendeckungsprinzip, das heißt, der Mietzins richtet sich nach den Gesamtkosten des Projekts“, erklärt Danler. In der Bienerstraße beträgt der Mietzins 7,50 Euro inklusive aller Nebenkosten. Diese Richtlinien gelten allerdings nur, bis das Wohnbauförderungsdarlehen getilgt ist. Bestehe also der politische Wille, bei geänderten Einkommensverhältnissen mehr Miete zu verlangen, könnte beispielsweise für die betreffende Wohnung das Wohnbauförderungsdarlehen getilgt werden. Dann ist die Mietzinsbildung frei. Außer es handelt sich um eine gemeinnützige Wohnung, dann gilt wiederum das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das aktuell eine Miete von rund 3,90 Euro pro Quadratmeter vorschreibt.

Alles also nicht so einfach. „Wenn die Politik das will, müsste eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, um gesetzliche Möglichkeiten auszuloten, die Mieterhöhungen bei entsprechenden Einkommen zuzulassen“, resümiert Danler.

BM Georg Willi möchte nun einmal mit seinen Koalitionspartnern zu einer Klausur zusammenkommen – zur politischen Willensbildung und Konsensfindung.