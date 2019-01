Klare Absage an destruktives Aggressionspotenzial

Innsbruck – Hass im Netz, Diskriminierung der Menschenwürde, Herabwürdigung von Verantwortungsträgern oder politischen Mitbewerbern und allgemein die Verrohung der Sprache: Gerade einige Vorgänge in den vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Tirol hier keine Insel der Seligen ist. In ihren Neujahrsansprachen riefen LH Günther Platter (ÖVP) und Diözesanbischof Hermann Glettler deshalb einmal mehr zu humanen Wertvorstellungen auf. „Ansonsten kommt es zu einer steigenden Abkühlung und Vereisung des Miteinanders und zu einem wachsenden diffusen Misstrauen der Menschen untereinander“, mahnt etwa Glettler. Und er warnt davor, dass sich ohne eine solche „Wandlung des Herzens“ der „soziale Klimawandel“ fortsetzen werde, „der mindestens so dramatische Folgen hat wie der ökologische“.

Platter ruft zum sozialen Zusammenhalt auf. „Wir müssen diesen und den gegenseitigen Respekt immer wieder neu pflegen. Allem, was unsere Gemeinschaft spaltet, müssen wir entschieden entgegentreten. Das sind Lehren aus unserer Geschichte. Die müssen wir an die jungen Menschen im Land weitergeben und den gegenseitigen Respekt immer wieder neu pflegen.“ Gleichzeitig sorgt sich der Oberhirte der Diözese Innsbruck um die Herzensbildung. Das Herz ist für Glettler Speicherzentrale und Archiv nicht nur für die vielen positiven und schönen Momente des Lebens, sondern auch für Enttäuschungen, Demütigungen und Verbitterung. „Angesichts der erlittenen Kränkungen und dem damit verbundenen destruktiven Aggressionspotenzial ist dieses Herz die eigentliche Waffenkammer des Menschen.“

Als sein größtes Anliegen für 2019 bezeichnet LH Günther Platter den sozialen Frieden in Tirol. „Grundvoraussetzung dafür ist das nachhaltige Wirtschaften, damit wir sicherstellen, dass in unserem Land niemand auf der Strecke bleibt.“ Zudem werde es ihm auch heuer wieder sehr wichtig sein, „dass die Kultur des Miteinanders in Tirol gepflegt wird“. Natürlich gebe es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zu Sachthemen. Diskussionen gehören laut Günther Platter geführt. „Aber sie müssen von gegenseitigem Respekt getragen werden – in der Politik genauso wie in der Gesellschaft und nicht zuletzt in den sozialen Medien. Da kommt es auf jede und jeden Einzelnen an.“ (pn)