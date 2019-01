Stadtwohnungen: Ruf nach sozial gestaffelten Mieten in Innsbruck

Von Denise Daum

Innsbruck – In der Stadt Innsbruck ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob es noch zeitgemäß ist, dass Stadtwohnungen auf Lebenszeit vergeben werden – unabhängig davon, ob sich Einkommens- und Lebenssituation verändern. Wie berichtet, sehen Innsbrucks Politiker in jedem Fall Handlungsbedarf – in welche Richtung dieser gehen soll und kann, ist noch nicht geklärt. Deshalb will Bürgermeister Georg Willi (Grüne) eine Klausur – zunächst mit der Koalition, dann mit allen anderen Parteien – zur Meinungsfindung abhalten.

Die Liste Fritz verweist darauf, dass eine Prüfung der Förderwürdigkeit von Mietern gemeinnütziger Wohnungen möglich sei – Stadt und Land fehle lediglich der Wille dazu. Andrea Haselwanter-Schneider, Liste-Fritz-Klubobfrau im Tiroler Landtag, fordert eine Überprüfung der Mieter in Zehn-Jahres-Abständen, um die soziale Treffsicherheit sicherzustellen. „Andere Bundesländer machen das bereits. In Vorarlberg zum Beispiel müssen Mieter bei nicht mehr gegebener Förderwürdigkeit aus der Wohnung ausziehen. So weit wollten wir nicht gehen und haben daher beantragt, dass die Miete sozial gestaffelt an die tatsächlichen Lebensumstände angepasst werden soll. ÖVP und Grüne haben diesen Antrag leider abgelehnt“, bedauert Haselwanter-Schneider.

Auch die NEOS sehen die soziale Treffsicherheit in Stadtwohnungen „oft über Generationen hinweg“ nicht gegeben, wie die Innsbrucker GR Dagmar Klinger sagt. „Wir sind deshalb für ein Einkommensmonitoring. Steigt das Gehalt, erhöht sich die Miete. Die Gewinne, die daraus erzielt werden, sollen zweckgewidmet in die Schaffung von neuem Wohnraum fließen.“

Hannes Gschwentner, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol, an der die Stadt Innsbruck Hälfteeigentümerin ist, hält nichts von einer Erhöhung der Miete bei steigendem Gehalt. „Dann müsste auch das Vermögen berücksichtigt werden, was ein enormer Aufwand wäre und fast schon detektivische Arbeit bedeuten würde.“ Für eine Befristung der Mietverträge kann sich Gschwentner trotzdem erwärmen. Es gebe nämlich immer wieder Mieter, die den Wert einer Wohnung nicht schätzen und rücksichtslos damit umgehen. „Da sind wir machtlos und haben keine Möglichkeit, diese Mieter wieder rauszubekommen“, erklärt Gschwentner. Auch wenn das nur Einzelfälle seien, wünscht sich der NHT-Chef eine Befristung von Mietverträgen zunächst auf drei Jahre. Wenn alles normal läuft, sollen diese dann ohne Weiteres in unbefristete Verträge übergehen.