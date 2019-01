„ÖVP könnte bei nächster Wahl Schiffbruch erleiden“

Von Peter Nindler

Innsbruck – Erwin Zangerl möchte bei seiner dritten Arbeiterkammerwahl die 64 Prozent von 2014 noch einmal nach oben korrigieren. Und den Wahlkampf will er nicht anders gestalten als seine tägliche Arbeit. „Sich für die Interessen der Arbeitnehmer einsetzen, für gerechtere Rahmenbedingungen eintreten und politische Fehlentwicklungen zulasten der Beschäftigten aufzeigen“, sagt der VP-Politiker. Wenn er gegen die „Verschlechterung und die permanente Belastung für die Arbeitnehmer“ anprangert, versteht das Zangerl auch als Kritik gegen die türkis-blaue Regierung. „Ich bin ein ÖVPler, aber ich vertrete in dieser Partei die Abteilung Soziales. Die wird in Wien offenbar aufgelassen.“ Wolle die ÖVP Wahlen gewinnen, benötige sie jedoch weiterhin den Rückhalt der Arbeitnehmer. „Die PR-Maschine alleine wird nicht ausreichen“, prophezeit Zangerl.

Für ihn ist die Gesprächsverweigerung der Bundesregierung im Allgemeinen und der Bundes-ÖVP nicht nachvollziehbar. „Wenn das so weitergeht, könnte die ÖVP bei der nächsten Wahl Schiffbruch erleiden und von einer anderen Regierung abgelöst werden“, glaubt Zangerl. Als Beispiele nennt der AK-Präsident die Arbeitszeitflexibilisierung („Wahnsinn“), den „Putsch in der Sozialversicherung“, den bevorstehenden „Angriff auf die Kammer“ oder die Zentralisierung der Krankenkassen, „wo Geld für das Tiroler Gesundheitswesen abgezogen wird“.

Derzeit prüft die Tiroler AK die Möglichkeit einer Klage, „notfalls werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“, kündigt Zangerl an. Kündigungsschutz für alle Beschäftigten, keine Kündigung im Krankenstand, Anspruch auf die sechste Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren oder die Abschaffung der Konkurrenzklausel für Dienstnehmer sind zentrale Forderungen in den nächsten Wochen.

Die Zusammenarbeit mit der Landesregierung beurteilt der AK-Präsident durchaus positiv, obwohl die Belastungsprobe jetzt bevorsteht: leistbares Wohnen. Wie Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (VP) fordert Zangerl Mut. „Umdenken, verändern und tun“, lautet Zangerls Motto. Nicht nur für die Landwirtschaft seien in Tirol Vorrangflächen notwendig, „sondern vor allem für den sozialen Wohnbau“. Bei der Raumordnung bestehe überdies Handlungsbedarf, etwa in Form einer Leerstands- oder Zweitwohnsitzabgabe.

Dass Fraktionen wie die FPÖ als Partei bei den AK-Wahlen antreten, sieht Zangerl kritisch. Der ehemalige freiheitliche Arbeitnehmerchef Heribert Mariacher kandidiert übrigens auf Platz 23 der AAB-FCG-Liste.

Die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) sieht eine Richtungswahl. Gleichzeitig will Spitzenkandidat Stephan Bertel den Abwärtstrend von den vergangenen Urnengängen stoppen und einen starken Gegenpol bilden: „Bundesregierung: schwarz. Landesregierung: schwarz. AK: schwarz. Es ist Zeit, Farbe in unser Land zu bringen.“ Mit Mobilität, Gesundheit, sozialer Absicherung, Umwelt und Gleichstellung soll die Wende gelingen. Der Sandoz-Betriebsrat wirft Mitbewerber und AK-Präsident Zangerl vor, dass er es sich zu einfach mache. „Auf die schwarzen Arbeitnehmer-Vertreter ist kein Verlass. Wenn es drauf ankommt, stimmen sie genau so ab, wie es die Parteispitze vorgibt.“ Zangerl poltere zwar gegen die türkis-blaue Bundesregierung, habe sie aber im Wahlkampf medial und finanziell unterstützt.