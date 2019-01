Fünf Weichenstellungen für Imst

Von Alexander Paschinger

Imst – 2019 ist gerade einmal vier Tage alt – aber die großen Herausforderungen für die Stadt Imst stehen klarerweise schon fest. Am kommenden Montag lädt der Bürgermeister der Bezirkshauptstadt, VP-Landtagsabgeordneter Stefan Weirather, zum Neujahrsempfang in den Stadtsaal und wird dort den Fahrplan für die Gemeinde in diesem Jahr skizzieren. Natürlich stehen dabei viele Projekte wie Planung des Pflegezentrums, die Zukunft des Kapuzinerklosters, Bauhof, Straßenbau oder auch Sanierungen von Gebäuden im Stadtbesitz an. Im TT-Gespräch hebt Weirather aber fünf Weichenstellungen und Herausforderungen für das noch junge Jahr hervor:

„Der Malchbach soll im Bereich der Stadtwerke im Zuge der Platzgestaltung überbaut werden", sagt Stefan Weirather (Bürgermeister). - Paschinger

1.Der Hochwasserschutz: „Den benötigen wir dringend“, bekräftigt der Stadtchef einmal mehr. Noch kurz vor Weihnachten kam der Gefahrenzonenplan von der Wildbach- und Lawinenverbauung. Der eigentlich versprochene Plan der Abteilung Wasserbau lässt aber noch auf sich warten. „Wir brauchen zuerst diese Präsentationen, dann gehen die Pläne in die Auflage und erst danach können wir planen und die Finanzierung erstellen“, so Weirather. Das alte Projekt wurde auf 26 Millionen Euro geschätzt, „jetzt ist die Frage, welche Maßnahmen wir mit den neuen Gefahrenzonenplänen brauchen“, hofft der Bürgermeister sogar auf eine Verbilligung.

2.Die Innenstadtgestaltung: Die Imster Bürger blieben auch heuer von einer gröberen Baustelle in Sachen Innenstadt-Attraktivierung verschont. Aber: „Heuer geht es planerisch mit dem Johannesplatz weiter.“ Insgesamt ist mit der Tiefgarage, den beiden Sparkassenplätzen, der Pflasterung sowie punktuellen Maßnahmen schon viel passiert. Beim Johannesplatz kommen mehrere neue Parameter zum Tragen: „Der Malchbach soll im Bereich der Stadtwerke im Zuge der Platzgestaltung überbaut werden, dann geht es um das Strobl-Areal (Württenbergerhaus am Eingang der Kramergasse, Anm.) und offen ist die Frage, wie es mit dem Haus von Leder Jäger weitergeht.“ All das müsse in die Planungen einfließen. „Und dann sehen wir, welche Kosten auf uns zukommen“, sagt Weirather.

3.Neue Feuerwehrhalle: In den vergangenen Jahren wurde es für die Imster Stadtfeuerwehr immer enger. Immerhin wäre sie auch eine zentrale Anlaufstelle im Katastrophenfall. Außerdem gibt es Wünsche seitens der Bergrettung, auf diesem Areal unterzukommen. Vor Jahren erwarb die Stadt das angrenzende Grundstück mit einem lange brach liegenden Rohbau – der wurde abgerissen und nun kann auch die lange ersehnte neue Feuerwehrhalle entstehen. „Die Förderzusagen liegen fix am Tisch“, freut sich Weirather über eine Drittelbeteiligung des Landes. Rund 2,5 Millionen Euro sollten investiert werden – „und der Neubau passiert 2019“, erklärt der Stadtchef.

4.Die VS Unterstadt: Sanierung oder Neubau an einem anderen Standort – das ist die Frage, wenn es um die Zukunft der Volksschule Imst Unterstadt geht. Dabei blickt Weirather vor allem in Richtung der NMS – diese habe nämlich ebenfalls ein Interesse an der Adaptierung des VS-Gebäudes für Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung. Die Alternative ist für Weirather „ein Neubau bei einem Bildungszentrum Auf Arzill, wo mit dem Sonderpädagogischen Zentrum ein Schwerpunkt Inklusion eingerichtet werden könne“. Die Diskussion werde im Schulverband bereits geführt.

5. Die Imster Bergbahnen: „Heuer steht die letzte Ausbaustufe der Beschneiung an“, freut sich der Stadtchef. Das Bekenntnis der Stadt zu ihren Bergbahnen ist ein kräftiges. Denn nach der Aufrüstung des kleinen, aber feinen Skigebietes mit künstlicher Beschneiung ist für Weirather noch nicht Schluss: „Heuer werden wir auch die genauen Kosten für eine Erneuerung der Liftanlagen auf den Tisch bekommen“, sagt der Bürgermeister. Man müsse vorausdenken: „Wir wissen, dass die Anlagen aufgrund der vielen Betriebsstunden in fünf bis sechs Jahren zu erneuern sind.“ Bergbahnen-Geschäftsführer Bernhard Schöpf hat bereits grobe Schätzungen eingeholt: „Mit Stationsgebäuden wird es wohl an die 18 Millionen Euro kosten.“ Bei einem schrittweisen Ausbau brauche man trotzdem als Erstes 15 Millionen, so Schöpf.